A Lucca Comics & Games ospite Ruggero de I Timidi

Poliedrico e spiazzante Ruggero de I Timidi abbatte il muro della timidezza e rompe i tabù a suon di musica. Sfoggia il coraggio di affrontare tematiche molto attuali e si trasforma in un fumetto dall'aspetto simpatico e divertente. Aspettando l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games , in cui sarà ospite lo abbiamo intervistato.

@martanicolazzo

Sky Italia è Official Broadcaster dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games. Lei sarà presente in occasione di un concerto e della presentazione di Fumetti timidi. Come vive questa esperienza?

La vivo in maniera spensierata, ho dato una linea alle storie prendendo anche ispirazione dai ricordi che ho trovato nella soffitta di mia nonna. E' stata una doppia esperienza, non mi aspettavo di suonare a Lucca Comics e, soprattutto, non avrei pensato di fare un fumetto. Per il concerto dovrò tagliare le canzoni per non sforare le due ore di tempo. Avendo toccato i generi più disparati, compreso il reggaeton, ci saranno cambi di sonorità, dagli anni '60 a canzoni più cantautorali come quelle del nuovo album. Nel volume del fumetto, invece, ci sono due storie: la prima, scritta e disegnata da Giuseppe Zironi (con i colori di Pietro B. Zemelo) è ambientata a New York ed è di fatto la continuazione ufficiale del celebre brano “Torna (a Udine)”; la seconda, scritta da Andrea G. Ciccarelli con i disegni e colori di Stefano Conte (Volt – Che Vita da Mecha), ci porta nel Giappone del XIX secolo, alla scoperta di una tradizione di amore e passione. Sono inoltre presenti un fotoromanzo e un romanzetto rosa che piacerà tanto a mia mamma.

La canzone Vecchi del nuovo album Giovani emozioni è dedicata agli anziani che sostengono di non avere più un cantante di riferimento. Lei si è proposto come il "cantante dei vecchi".

La discografia italiana da spazio ai giovani, ai rapper, ai trapper così diventa difficile per le persone avanti con l'età avere un cantante di riferimento e rimangono ancorati a quelli dei loro tempi. Io ho 40 anni posso essere un toyboy ai loro occhi(ride, ndr).

Ha mai pensato di fare una canzone per spiegare la trap alle persone fuori dal range generazionale?

E' in preparazione...

Quali sono le Serie Tv che segue e che preferisce?

Vado a periodi. Ho iniziato a vedere le serie tv iniziando con Lost, quando ancora non andavano di moda. Adesso vivendo in un periodo in cui hai a disposizione tutte le serie che vuoi in qualsiasi momento, alle volte ho bisogno di un po' di detox. Sto aspettando l'ottava stagione de Il Trono di Spade, sono curioso di scoprire se i draghi distruggerranno tutto, e mi sono "innamorato" di Jud Law in Young Pope, l'ho trovata molto affascinante. E' in programma una parodia di Young Pope, quindi vedremo Ruggero in versione papa, ma aspetto la seconda stagione.

Sta andando in onda su Sky Atlantic la seconda stagione di The Deuce: la via del porno che narra la nascita dell'azienda pornografica degli anni '70. Come lei tratta tematiche a sfondo sessuale...

Quando tratto certi temi nelle mie canzoni rimango sempre sul confine, non sono esplicito e pur parlandone non amo guardare spettacoli che trattano degli stessi argomenti.

Attraverso il suo modo ironico ed esilarante cerca di abbattere la timidezza e i tabù a suon di musica. Perché?

Sono una persona timida, sul palco sono moto spavaldo. Il palcoscenico mi da questa forza per reagire e combattere la timidezza anche nella vita di tutti i giorni. Bisogna rompere i tabù perché non c'è libertà espressiva, prevalogono i vincoli psicologici "certe cose non si possono dire", è necessario valicare quel velo di ipocrisia che a volte c'è e che, altre volte, ci autoimponiamo noi stessi. Il mio è un modo divertente ed educato di dire certe cose.

Quale aggettivo userebbe per identificarsi al meglio?

Mia moglie dice che sono matto(ride, ndr). Confermo, ma direi che l'aggettivo che possa identificarmi al meglio è poliedrico... Sta sempre bene con tutto!