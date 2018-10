È uscito oggi “Landlady”, il nuovo singolo degli U2

È in rotazione radiofonica da oggi “Landlady”, il nuovo singolo degli U2 tratto da “Songs of Experience”, l’ultimo album della band irlandese, pubblicato il primo dicembre 2017.

“Landlady”: il nuovo singolo degli U2

“Landlady” è il sesto singolo estratto da “Songs of Experience”. Il disco era stato anticipato da “You’re the Best Thing About Me”, “Blackout” e “Love Is Bigger Than Anything in This Way” e, successivamente, erano stati pubblicati anche i singoli “Get Out of You Own Way” e “Lights of Home”. “Landlady” è stato interpretato per la prima volta dal vivo durante il secondo concerto italiano di Bono & Co., il 12 ottobre al Forum di Assago (Milano).

La canzone è una dichiarazione d’amore, ironica e matura, di un uomo alla propria moglie. L’uomo in questione è lo stesso Bono e la donna sua moglie Ali.

Musicalmente, a “dominare” il brano sono soprattutto la chitarra di The Edge e la voce di Bono: quasi gli unici due strumenti su cui si fonda circa metà del pezzo. Poi, come spesso accade nella discografia degli U2, il brano si apre, permettendo anche agli altri strumenti di inserirsi nell’intreccio di suoni.

Songs of Experience

“Songs of Experience”, l’album da cui è tratto il singolo “Landlady”, è il quattordicesimo disco in studio degli U2 ed è stato pubblicato il primo dicembre 2017 dalla Interscope Records e dalla Universal. Si tratta del “secondo capitolo” del precedente lavoro della band: “Songs of Innocence”, pubblicato nel 2014. I testi seguono una forma epistolare: lettere sui “grandi temi definitivi” scritte da Bono – come se fosse morto – e destinate a persone care a lui e agli altri membri del gruppo. L’album è stato registrato tra New York, Los Angeles e Dublino. La tracklist di “Songs of Experience” è composta da tredici tracce, con cinque bonus track:

Love Is All We Have Left Lights of Home You're the Best Thing About Me Get Out of Your Own Way American Soul Summer of Love Red Flag Day The Showman (Little More Better) The Little Things That Give You Away Landlady The Blackout Love Is Bigger Than Anything in Its Way 13 (There Is a Light)

Tracce bonus nell'edizione deluxe

Ordinary Love (Extraordinary Mix) Book of Your Heart Lights of Home (St Peter's String Version) You're the Best Thing About Me (U2 vs. Kygo) The Blackout (Jacknife Lee Remix) presente solo nell'edizione deluxe giapponese

Experience + Innocente Tour

Alla pubblicazione del disco ha seguito un lungo tour mondiale, l’”Experience + Innocente Tour”, con una prima leg nordamericana e una seconda leg europea. La tournée è partita il 2 maggio 2018 dal BOK Center di Tulsa, negli Stati Uniti, ed è ancora in corso, con l’ultima data in programma il 13 novembre alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. Quattro i concerti in Italia: l’11, il 12, 15 e il 16 ottobre in un gremitissimo Forum di Assago, poco fuori Milano. La tournée è la naturale prosecuzione dell’”Innocence + Experience Tour” del 2015.