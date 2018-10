X Factor 2018, ecco le squadre che andranno ai Live

Sono partiti in venti per gli Home Visit, per quattro destinazioni a sorpresa scelte per loro dai giudici di X Factor 2018. Mara Maionchi, Fedez, Asia Argento e Manuel Agnelli hanno affidato ai concorrenti un brano, uno studio di registrazione prestigioso, una band di professionisti e 24 ore di tempo. 24 ore per provare a cambiare le sorti della loro vita. Per giudicare il risultato e decidere chi portare ai Live, i giudici hanno chiesto l’aiuto di alcuni professionisti della musica.

Vediamo come sono andati gli Home Visit e chi sono i concorrenti che andranno ai Live di X Factor 2018, in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) da giovedì 25 ottobre.

X Factor 2018: Gli Over

Fedez ha deciso di portare gli Over in Toscana, ai The Garage Studio e per farsi aiutare nel difficile compito di scegliere chi far proseguire, Fedez si è fatto aiutare dai produttori del momento: Takagi & Ketra. A contendersi i tre posti della squadra degli Over erano in cinque: Jennifer Milan, Naomi, Renza Castelli, Matteo Costanzo e Gaston. Ecco chi sono i tre concorrenti che Fedez ha deciso di portare con sé ai Live di X Factor.

X Factor 2018, gli Over: Naomi

Naomi Rivieccio aveva già colpito tutti alle Auditions con l’interpretazione di “Bang Bang” di Jessie J. La 26enne napoletana ha studiato canto lirico al Conservatorio ed è, quindi, un soprano prestato al pop. Ai Bootcamp non aveva deluso e aveva portato un brano di Christina Aguilera, “Ain’t no other man”, sorprendendo ancora una volta i giudici. Per gli Home Visit, Fedez le ha affidato “Valerie” di Amy Winehouse. Una prova difficile e impegnativa che Naomi ha saputo portare a termine in maniera ineccepibile. Stavolta Fedez non ha dubbi: Naomi fa parte della sua squadra e andrà dritta ai Live.

X Factor 2018, gli Over: Renza Castelli

Fedez non fa sconti e anche per Renza Castelli c’è una prova dura da superare. La talentuosa cantante si era cimentata finora con brani in inglese, alle Auditions con “Wait in Vain” di Bob Marley, interpretata in un’insolita ed elegante versione, e ai Bootcamp aveva confermato le sue doti con una versione unplugged di “Mad About you” degli Hooverphonics. Stavolta Fedez ha voluto assegnarle un brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Lucio Dalla. Nonostante alcune perplessità del suo giudice, Renza Castelli ha superato brillantemente anche la prova “in italiano” e, grazie a un’esibizione chitarra e voce di “Vita”, si è conquistata il secondo posto libero per il Live nella squadra degli Over. Renza Castelli è ufficialmente un concorrente di X Factor 2018.

X Factor 2018, gli Over: Matteo Costanzo

Matteo Costanzo è un concorrente che ha un percorso artistico atipico: partito come produttore musicale, ha voluto cimentarsi in prima persona, mettendosi in gioco anche come cantante e autore. Alle Auditions ha portato un suo inedito, “Nessuno mi sente”, riuscendo a convincere tutti e 4 i giudici. L’esibizione dei Bootcamp, con una personalissima versione di “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti, aveva confermato le grandi doti di performer di Matteo. Per questi Home Visit, Fedez ha voluto affidargli un pezzo molto difficile, “Creep” dei Radiohead, che il 25enne romano ha interpretato in maniera ineccepibile. Non ci sono dubbi: Matteo Costanzo è il terzo membro della squadra di Fedez, pronto per i Live di X Factor 2018.

X Factor 2018: gli Under Uomini

Mara Maionchi è il giudice della squadra degli Under Uomini e ha scelto per loro lo studio La Fabrique, in Provenza. Ad aiutarla nella valutazione dei concorrenti, il giovane rapper romano Achille Lauro. Cinque i giovani artisti a esibirsi, Pierfrancesco Criscitiello, Anastasio, Leo Gassmann, Leonardo Parmeggiani ed Emanuele Bertelli, ma nella squadra della veterana del talent c’è posto solo per tre di loro. Ecco chi sono gli Under Uomini che andranno ai Live di X Factor 2018.

X Factor 2018, gli Under Uomini: Anastasio

Marco Anastasio ha spiazzato tutti fin dalla sua prima esibizione alle Auditions, dove aveva colpito tutti e quattro i giudici con il suo inedito, “La fine del mondo”. In quell’occasione, persino la “dura” Mara Maionchi si era dovuta arrendere di fronte alle doti compositive del giovane 21enne di Meta di Sorrento. Ai Bootcamp, Anastasio aveva bissato con la sua personale versione di “Generale” di Francesco De Gregori, riscritta “a modo suo”. Per gli Home Visit, Mara Maionchi ha voluto testare ancora una volta le capacità compositive del giovane, facendolo esibire con un altro inedito. La produttrice non sa ancora se Anastasio è più un cantautore o un rapper, ma sa di certo che lo vuole assolutamente nel suo team. Anastasio è il primo concorrente della squadra degli Under Uomini e vola dritto ai Live di X Factor 2018.

X Factor 2018, gli Under Uomini: Leo Gassmann

Leo Gassmann è stato, suo malgrado, sotto i riflettori fin dalla nascita, ma il giovane figlio d’arte non vuole più vivere di luce riflessa e ha intenzione di prendersi il suo posto nel mondo dello spettacolo. E lo fa con quello che gli riesce meglio: la musica. Grande sorpresa alle Auditions, con l’inedito “Freedom” e convincente anche nell’interpretazione del brano “Kurt Cobain” di Brunori Sas, ai Bootcamp. Per gli Home Visit, Mara Maionchi gli ha affidato “New Shoes” di Paolo Nutini. Non c’è che dire: Leo Gassmann, al di là dei “pregiudizi” sul suo cognome, sa cantare e sa stare sul palco e l’esibizione ha fugato ogni dubbio al suo giudice. Il secondo posto nella squadra di Mara Maionchi è per Leo Gassmann.

X Factor 2018, gli Under Uomini: Emanuele Bertelli

L’altra scommessa di Mara Maionchi è Emanuele Bertelli, colui che ha avuto il compito di dare il via all’edizione di X Factor 2018. A soli 16 anni, il ragazzo ha convinto tutti con “Human” di Rag n Bone Man e ha confermato di avere l’X Factor con “Location” di Khalid, portata ai Bootcamp. Per gli Home Visit, Mara Maionchi ha voluto sentire come se la cava con un brano in italiano, e gli ha affidato “Sogni appesi” di Ultimo. E, con un’esibizione impeccabile, accompagnato come sempre dal suo pianoforte, Emanuele Bertelli ha spiazzato il suo giudice. La squadra di Mara Maionchi è così completata: Emanuele Bertelli è ufficialmente uno dei concorrenti di X Factor 2018, pronto per andare ai Live.

X Factor 2018: le Under Donne

Per gli Home Visit, Manuel Agnelli ha deciso di portare la sua squadra ai DAFT Recording Studios in Belgio. Per farsi aiutare nella valutazione delle concorrenti da portare con sé ai Live, il cantante e produttore ha scelto di avere al suo fianco il rapper Ghemon. Le cinque cantanti tra cui selezionare i membri della squadra Under Donne sono Luna Melis, Ilaria Pieri, Sherol, Martina Attili e Camilla Musso.

X Factor 2018, le Under Donne: Luna Melis

Tutto in ascesa il successo di Luna Melis, che alle Auditions aveva colpito per un mash-up di “Bang Bang” nella versione di Dua Lipa e in quella di Jessie J, lasciando i giudici senza parole. Ai Bootcamp, la sedicenne cagliaritana ha presentato “Black Widow” di Iggy Azalea e Rita Ora, guadagnandosi anche la standing ovation dal pubblico. Agli Home Visit, Manuel Agnelli le ha assegnato “Monster” di Kanye West, che gli ha dato la conferma definitiva: Luna Melis è una delle tre componenti della sua squadra e va dritta ai Live di X Factor 2018.

X Factor 2018, le Under Donne: Sherol Dos Santos

Sherol Dos Santos ha 21 anni e una voce soul che alle Auditions ha tirato già il palazzetto, con “And I Am Telling You I'm Not Going” di Jennifer Hudson. Un’esibizione perfetta che ha confermato ai Bootcamp, con “Listen” di Beyoncé. Una performance impeccabile come sempre che ha convinto il suo giudice fin dalle prime note. Manuel Agnelli le ha affidato Rise up” di Andra Day, che la giovane ha eseguito in maniera superlativa. A quel punto, non ci sono stati più dubbi e, stravolgendo il regolamento, Manuel ha comunicato a Sherol che sarà una delle tre concorrenti che porterà ai Live.

X Factor 2018, le Under Donne: Martina Attili

Un’altra sedicenne nella squadra delle Under Donne di Manuel Agnelli, Martina Attili. Grande fan di Renato Zero, alle Auditions aveva colpito per il suo inedito “Cherofobia”, lasciando senza parole Asia Argento. Ai Bootcamp, Martina ha confermato le sue doti interpretative con una cover di David Bowie, “Life on Mars”. Per gli Home Visit, Manuel ha scelto per lei una canzone di Björk, “It's oh so quiet” che ancora una volta ha soddisfatto le aspettative. Martina Attili merita di diritto di andare ai Live di X Factor 2018.

X Factor 2018: i Gruppi

Asia Argento ha portato i suoi concorrenti in uno studio su un’isola al largo di Ålesund, in Norvegia, gli Ocean Sounds Recording. A valutare le esibizioni dei concorrenti, Alioscia Bisceglia dei Casino Royale, vecchia conoscenza di Asia. Questa è l’ultima volta che Asia Argento seguirà le band, perché dai Live il nuovo giudice della categoria Gruppi sarà Lodo Guenzi degli Stato Sociale. A contendersi i tre posti nella squadra, Moka Stone, Bowland, Red Bricks Foundation, Inquietude e Seveso Casino Palace.

X Factor 2018, i Gruppi: Bowland

BowLand è un progetto di tre ragazzi di Teheran che vivono a Firenze. Alle Auditions hanno colpito per un’originale cover di “Get Busy” di Sean Paul, che ha rapito tutti. Manuel Agnelli li aveva considerati la scoperta più interessante di tutta l’edizione. Ai Bootcamp avevano confermato la loro particolarità con “Maybe Tomorrow” degli Stereophonics. Per loro, Asia Argento li ha messi alla prova con “Jaelous Guy” di John Lennon. Ancora una volta, la band dal suono ipnotico ha centrato il segno, e il giudice non ha avuto più dubbi: i BowLand sono pronti per affrontare i Live di X Factor 2018.

X Factor 2018, i Gruppi: Red Brick Foundation

Lorenzo, Claudio, Marco e Jacopo sono i Red Bricks Foundation e alle Auditions hanno portato un inedito, “I Wanna Play with Your Heart”. Il loro rock molto british non è piaciuto subito a tutti ma con “Someday” dei The Strokes, portati ai Bootcamp, hanno convinto Asia Argento a portarli agli Home Visit. Per capire fin dove può spingersi la band, Asia ha affidato ai Red Bricks Foundation un brano in italiano, “Sono un ragazzo di strada” dei Corvi. L’esibizione non è stata perfetta, ma c’è stoffa e personalità e il giudice li porta con sé ai Live.

X Factor 2018, i Gruppi: Seveso Casino Palace

I Seveso Casino Palace sono una band che trasforma qualsiasi brano in rock o metal. Lo hanno fatto alle Auditions, con la loro versione rock di “Ricchi per sempre” di Sfera Ebbasta, lasciando tutti senza parole. Ai Bootcamp, hanno stra-convinto con “I Miss The Misery" degli Halestorm, mostrando di essere perfettamente a loro agio sul palco. Per gli Home Visit, Asia Argento ha voluto che si cimentassero su un brano pop, “Bad Romance” di Lady Gaga. E anche con un brano pop, i Seveso Casino Palace hanno fatto capire di essere pronti per partecipare ai Live. E, infatti, Asia Argento lascia a loro l’ultimo posto disponibile nella “sua” squadra. Dalla prossima settimana, i Gruppi avranno un altro giudice, Lodo Guenzi. Il cantante degli Stato Sociale li ha già conosciuti tutti ed è già al lavoro con loro.

