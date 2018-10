I 5 concerti più affollati della storia

Come ha scritto William Congreve: “La musica ha un fascino che basta a calmare il cuore più selvatico, ad addolcire le rocce, o a piegare una quercia nodosa”. Se la musica è il cibo dell’anima, i concerti sono banchetti a cui gli appassionati non possono rinunciare per nessun motivo al mondo.

Abbiamo scavato nella storia per trovare i 5 concerti più affollati e famosi:

Vasco Rossi: Modena Park 2017 The Paul McCartney World Tour 1990 Tina Turner: Break Every Rule World Tour 1988 Frank Sinatra Live 1980 Luciano Ligabue: Campovolo 2005

Vasco Rossi al “Modena Park 2017”

Il cantautore italiano Vasco Rossi si è esibito il 1° luglio 2017 a Modena presso il parco Enzo Ferrari, dove ha celebrato i suoi 40 anni di carriera musicale. L’evento ha battuto tutti i primati mondiali grazie all’elevatissimo numero di spettatori paganti, con oltre 220 mila biglietti emessi e altrettanti partecipanti il giorno dello spettacolo. Il concerto, iniziato alle ore 21, prevedeva una scaletta di oltre 40 fra i grandi successi del Blasco, chiudendosi poi sulle magiche note della leggendaria “Albachiara”. Attualmente, “Modena Park 2017” è un successo insuperato.

The Paul McCartney World Tour 1990

Per celebrare l’uscita del suo album “Flowers in the Dirt”, Paul McCartney ha indetto il suo tour mondiale durato dal 1989 al 1990. Il disco, che esplorava la sua carriera da solista attraverso il passato da membro dei Beatles, ha attirato l’attenzione di milioni di fan ammiranti in tutto il mondo. La tappa più affollata è stata quella a Rio de Janeiro, presso il Maracanã Stadium. Il 21 aprile 1990, McCartney è salito sul palco davanti a una folla di 184 mila fan adoranti.

Tina Turner “Break Every Rule” World Tour 1988

Per celebrare il disco “Break Every Rule”, Tina Turner ha intrapreso un tour mondiale (sponsorizzato da Pepsi-Cola) che la ha portata a fare un record di vendite in oltre 13 diversi Paesi. Attualmente, è la artista donna con la più alta partecipazione ai concerti con 4 milioni di persone che sono accorse a vederla. Il 16 gennaio 1988, Tina Turner si è esibita al Maracanã Stadium di Rio de Janeiro davanti a un pubblico di 180 mila persone.

Frank Sinatra Live 1980

Ben 175 mila persone sono andate a Rio de Janeiro, presso il Maracanã Stadium, a vedere il concerto del 25 gennaio 1980 del Frank Sinatra Live, dove la leggenda della musica ha scritto la storia dei suoi tempi per il maggior numero di partecipanti al concerto di un autore singolo.

Luciano Ligabue: Campovolo 2005

Il 10 settembre 2005 Luciano Ligabue tiene il concerto che ha preso il nome di “Campovolo” e ha scritto, ai tempi, la storia (europea e mondiale) degli eventi musicali più affollati del mondo. Ligabue si è esibito nella sua terra, a Reggio Emilia, presso l’Aeroporto, ed è riuscito a trascinare con sé oltre 165 mila fan paganti. Un record superato solo nel 2017 da Vasco Rossi, il quale detiene, al momento, un record insuperato.