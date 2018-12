Madonna: il nuovo album arriverà nel 2019

Non è la prima volta, quest’anno, che Madonna rassicura i suoi fan: il prossimo album è più vicino di quanto si possa immaginare. Nel corso di una delle sue più recenti interviste con il WWD, la regina del pop ha affermato che, tra un impegno e l’altro per la sua azienda di skincare MDNA, l’anno prossimo riuscirà a trovare il tempo anche per pubblicare un nuovo album.

Madonna: il prossimo disco? Nel 2019

Ancora non ci sono informazioni precise sulla data d’uscita del nuovo album di Madonna, che però arriverà l’anno prossimo, nel 2019. 60 anni, madre, imprenditrice nel settore della bellezza e leggenda della musica pop, Madonna ha quasi finito di registrare il suo prossimo disco, per l’esattezza il quattordicesimo. La release sarà un sequel di “Rebel Heart”, l’ultima pubblicazione della star avvenuta ormai nel 2015. Nel corso dell’intervista, Madonna ha messo in evidenza l’importanza della musica nella sua vita: nonostante le varie incombenze, infatti, la star è più che mai legata al suo “lavoro di tutti i giorni”, e non ha nessuna intenzione di smettere di scrivere. Nel corso di alcune interviste del 2018, Madonna ha spiegato che il suo nuovo disco sarà influenzato dai musicisti e dagli artisti che ha avuto modo di incontrare a Lisbona, città in cui si è trasferita per aiutare suo figlio, David Banda, a perseguire la carriera di calciatore.

In agosto, Madonna ha anticipato una delle nuove canzoni, interpretandola durante il Met Gala. “Beautiful Game” è stata prodotta da Mirwais, lo stesso di “Die Another Day”.

Madonna contro la discriminazione nei confronti degli anziani

A toglierle molto del tempo che aveva prima, quando si dedicava anima e corpo alla sua musica, ai fan e ai grandiosi tour, ci sono i suoi figli e la nuova linea di skincare, recentemente lanciata sui mercati di tutto il mondo: MDNA Skin. Questa linea di prodotti di bellezza cattura l’essenza dell’acqua di Montecatini Terme e la trasforma in un elisir di lunga vita per la pelle. Per Madonna, questo non è solo un business che attira ogni anno sempre più clienti, ma anche una missione vera e propria. Attraverso la sua linea di prodotti di bellezza, la star starebbe affrontando una battaglia senza quartiere contro la discriminazione nei confronti del "vecchio", e più in generale degli anziani. Parlando con la rivista The Cut, ha spiegato con vigore il suo punto di vista: «Abbiamo bisogno di modelli da seguire. Le persone sono spaventate dalle cose che non conoscono e che trovano poco familiari. Le donne, al momento, occupano un posto diverso nel mondo. Stiamo trovando più lavoro e combattiamo per l’eguaglianza di diritti: mentre facciamo questo, dobbiamo continuare a lavorare sodo non solo per la nostra carriera, ma anche per noi stesse».

Secondo Madonna, età e donna devono coesistere alla perfezione: «È un modo di pensare obsoleto, quello che una donna sopra i 40 anni non possa essere curiosa, divertente, bella e sexy. È ridicolo. Perché solo gli uomini sono autorizzati a esserlo fino alla fine dei loro giorni? […] All’inizio della mia carriera, ho ricevuto molte critiche perché utilizzavo la sensualità come parte della mia creatività. Sono stata definita una provocatrice. Lotte del genere, oggi, a distanza di 20 anni, sembrano ridicole. Ora ho un problema contrario, e mi sento discriminata perché ho una certa età e frequento uomini più giovani, o faccio cose considerate adatte solo alle donne giovani».