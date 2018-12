Marco Mengoni: una clip anticipa l’uscita del nuovo singolo

Marco Mengoni ha condiviso sui social un criptico video teaser che anticipa l’uscita del nuovo singolo. La clip è stata girata a Palermo: il cantante di Ronciglione gira per i vicoli della città, parla e scherza con gli abitanti tra panoramiche e immagini di Santa Rosalia. Nel breve video di presentazione Mengoni arriva nel capoluogo siciliano in sella a una fiammante moto rossa. Il titolo della canzone non è ancora stato reso noto, ma tra gli indizi della clip vi è una data: 19 ottobre, presumibilmente giorno in cui verrà pubblicato il singolo, primo estratto dal nuovo album di inediti.

Gli indizi che portano al nuovo album

Sono passati tre anni dall’uscita dell’ultimo album in studio di Marco Mengoni: a “Le cose che non ho” (2015) è poi seguito un live album intitolato “Marco Mengoni Live” (2016). Nel corso degli ultimi mesi il cantante ha preparato i fan all’arrivo del nuovo disco ripartendo da zero: i suoi account social sono stati disattivati per poi ricomparire online svuotati da tutte le vecchie foto. Prima del teaser con cui è stato annunciato il nuovo singolo è stata condivisa un’altra clip, girata sempre in Sicilia alle Saline di Trapani. Con questo primo video è arrivato l’annuncio della data di pubblicazione del nuovo album di Mengoni: 30 novembre 2018. Per ora non è stata svelata nessuna informazione riguardo al titolo del disco (e nemmeno su quello del singolo). Non resta altro da fare se non aspettare il 19 ottobre, data d’uscita del primo estratto e primo step verso il ritorno di Mengoni.

Dal fattore X al successo internazionale

Marco Mengoni è nato in provincia di Viterbo, classe 1988. Sin da piccolo è stato guidato dalla sua passione per la musica: a 14 anni si è iscritto alla scuola di canto e a 16 ha iniziato ad esibirsi da solista nei piccoli locali con cover e canzoni da lui scritte e composte. La svolta della sua carriera è certamente arrivata con la partecipazione a X Factor nel 2009: Mengoni ha vinto la terza edizione del talent show e firmato un contratto con Sony Music. Il suo singolo d’esordio “Dove si vola” ha debuttato in cima alla Top Singoli FIMI. Dopo l’EP “Re Matto” (2010), è arrivato il momento della pubblicazione del primo album in studio “Solo 2.0” (2011). Nel 2013 Mengoni ha partecipato al Festival di Sanremo, vincendo la kermesse con il brano “L’essenziale”. Lo stesso anno è stato pubblicato il secondo disco “Pronto a correre”. Nel 2015 sono usciti ben due album: “Parole in circolo” e “Le cose che non ho”. L’ultima pubblicazione del cantante risale al 2016, anno d’uscita del disco dal vivo “Marco Mengoni Live”. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti: oltre quaranta dischi di platino, dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards. L’arrivo del nuovo album di Mengoni è previsto per venerdì 30 novembre 2018, ancora non è stato reso noto il titolo ufficiale.