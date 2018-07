Marco Mengoni annuncia il nuovo album in uscita a novembre

La nuova tendenza per il lancio di un nuovo album prevede una buona dose di mistero. Nel Regno Unito, avevano utilizzato la stessa tecnica due reginette del pop come Taylor Swift e Adele, in Italia il primo a seguire l’esempio inglese è Marco Mengoni. Venerdì scorso, tutti gli account social ufficiali del cantante – Facebook, Instagram e Twitter – erano stati oscurati. Un black out che aveva fatto pensare a qualche attacco hacker. A distanza di due giorni, i social di Mengoni sono ritornati reperibili, sciogliendo ogni perplessità e annunciando a sorpresa con un video novità in merito al nuovo album.

Il nuovo album di Marco Mengoni

Il video teaser di 30 secondi è ambientato tra i vicoli di una città accaldata: tra tetti, cunicoli, facce e tradizioni che si alternano con una sequenza sempre più veloce fino a concentrarsi su una schermata nera con una data, 30.11, da cui si intravede Marco Mengoni a braccia aperte. Ad anticipare il video migliaia di hashtag e tweet di attesa dei fan per il cosiddetto hype. In breve tempo, l’hashtag #WaitingForMengoni ha scalato le classifiche delle tendenze su Twitter e ha fatto strada all’ipotesi di un lavoro discografico inedito. Attraverso il video, Mengoni ha annunciato il nuovo disco di inediti, il quinto album in studio ufficiale. Il 29enne cantante di Ronciglione aveva pubblicato nel 2011 “Solo 2.0”, poi “Pronto a correre” nel 2013, “Parole in circolo” e “Le cose che non ho”, a cui si aggiungono i due ep “Dove si vola” e “Re Matto”. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito sul nuovo album, né il nome né tanto meno se si tratterà di un album composto totalmente da inediti. È probabile che la strategia di comunicazione continui nei prossimi mesi con altre brevi anticipazioni che accrescere l’attesa dei fan.

I successi e la carriera di Marco Mengoni

L’ultimo singolo con cui Marco Mengoni aveva scalato le classifiche è stato il featuring con Giorgia, “Come neve”, contenuto nell’album “Oronero live” che la cantautrice romana ha pubblicato nel 2018: il brano ha ottenuto due dischi di platino e in breve tempo ha ottenuto milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. L’ultimo album di Marco Mengoni risale invece al 2016: “Mengoni live” è una raccolta dei maggiori successi del cantante di Ronciglione incisi durante le tappe più importanti del suo tour dello stesso anno. Il sesto tour di Mengoni si è concluso con un successo di pubblico e critica, ma i fan aspettavano da tempo un nuovo album di inediti. “Le cose che non ho” e “Parole in circolo” risalgono infatti al 2015 e da quel momento in poi Mengoni aveva riempito girato l’Italia senza riuscire a soffermarsi sulla scrittura. In “Come neve”, poi, la voce di Mengoni si era ben integrata con quella di Giorgia. È però dalla sua partecipazione ad X Factor nel 2009 che parte l’escalation di successi del cantante, il cui timbro vocale, con rimandi soul e accenni pop e rock, ha da subito colpito tutti. La vittoria al Festival di Sanremo con “L’essenziale”, la partecipazione all’Eurovision Song Contest e i riconoscimenti ottenuti per due volte agli MTV Europe Music Awards hanno progressivamente reso più internazionale il profilo musicale di Marco Mengoni, che nel 2018 tornerà a proporre ai suoi fan brani inediti.