Barbra Streisand: “Don't Lie To Me” è il nuovo singolo contro Trump

Barbra Streisand sta per tornare con un nuovo album, ad anticiparlo è stato scelto il nuovo singolo “Don’t Lie To Me”. Il brano è stato scritto dall’iconica cantante (non succedeva dal 2005) e, come altri pezzi contenuti nel disco, racchiude e concentra i suoi valori più grandi. Nonostante non sia esplicitato nel testo, “Don’t Lie To Me” è una chiara presa di posizione contro la politica del presidente Donald Trump.

L’impegno politico della Streisand

La passione per cui Barbra Streisand si è sempre distinta nelle sue molteplici carriere (cantante, attrice, regista, produttrice, sceneggiatrice e autrice) è fortemente presente anche per quanto riguarda il suo attivismo sociale. “Don’t Lie To Me” a un primo ascolto potrebbe sembrare una canzone romantica, antidoto ad un amore bugiardo, ma frase dopo frase diventa palese l’accento politico del testo: “How do you win if we all lose? You change the facts to justify - Come puoi vincere se tutti noi perdiamo? Alteri i fatti per giustificarti” e ancora “All that we built has come undone. How do you sleep when the world is burning? - Tutto quello che abbiamo costruito è stato annullato. Come riesci a dormire quando il mondo sta bruciando?". Barbra Streisand ha sempre sostenuto la candidatura di Hillary Clinton, manifestando chiaramente il suo pensiero riguardo l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America con critiche sui social e durante le interviste. Lo scorso febbraio ha dichiarato a Variety: «io lo chiamo il capo dei bugiardi, il capo dei misogini. È pazzo». Proprio qualche giorno fa, queste sono state le sue affermazioni durante un’intervista per Associated Press: «non riesco a sopportare quello che sta succedendo. Il suo assalto alla nostra democrazia, alle nostre istituzioni. Penso che siamo in un combattimento. Siamo in una guerra per l’anima dell’America».

Il nuovo album “Walls”

Il nuovo album di Barbra Streisand si intitola “Walls” e la sua uscita è fissata al prossimo 2 novembre. Il disco conterrà 11 tracce, tra nuove canzoni, fresche versioni di grandi classici come “Imagine”, “What A Wonderful World” e “Take Care Of This House” e di uno standard pop come “What The World Needs Now”. Tre brani sono stati scritti dalla stessa Streisand ed esprimono appieno i suoi principi e valori: il nuovo singolo “Don’t Lie To Me”, “What’s On My Mind” (prima canzone concepita per l’album) e “The Rain Will Fall”. La cantante ha condiviso il lavoro di produzione e arrangiamento del disco con Walter Afanasieff, John Shanks e David Foster (tutti vincitori del Grammy nella categoria produttore dell’anno) oltre a Desmond Child (membro della Songwriter Hall of Fame). Alan e Marilyn Bergman hanno collaborato ai testi della title track “Walls”. Di seguito la tracklist completa del nuovo album: