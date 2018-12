Lil Uzi Vert: il nuovo singolo si chiama "New Patek"

Lo scorso weekend il rapper Lil Uzi Vert, pseudonimo di Symere Woods, aveva promesso ai suoi fan che ben presto – per l’esattezza, in meno di 3 giorni precisi – sarebbe arrivata nuova musica. Così è stato, e Lil Uzi Vert ha rilasciato “New Patek”, il nuovo singolo pubblicato il 18 settembre. L’annuncio è arrivato durante la sua performance al Rolling Loud di Oakland.

Tutte le info su “New Patek”

La canzone “New Patek” di Lil Uzi Vert è stata registrata e prodotta da Dolan Beats. Si tratta del primo brano da solista di Uzi per il suo 2018, e ci si aspetta che sarà incluso nel suo album in arrivo – il secondo della sua carriera – “Eternal Atake”. Il disco non è ancora uscito, non ha ancora una data di release ma si trova già nel cuore di una bufera mediatica a causa della natura fanatica e ispirata ai culti del disegno di copertina. Stando a quanto dichiarato negli ultimi mesi da Uzi, il disco dovrebbe arrivare entro il 2018.

Come puntualmente accade nella sua musica, nel nuovo singolo Uzi sfrutta il beat trap per raccontare del suo stile di vita ai limiti del lusso sfrenato e dei suoi incontri amorosi. Nella canzone “New Patek” si fanno numerosi riferimenti a personalità di spicco eterogenee: Rey Mysterio, Naruto e perfino Drake. La canzone arriva qualche mese dopo “Watch”, uscita il 4 maggio 2018 con la Epic Records, nel quale Lil Uzi Vert ha collaborato con Travis Scott per uno dei brani che sarebbero dovuti entrare in veste di singolo principale nel disco “Astroworld”, ma che alla fine non ce l’hanno fatta. Attualmente, “New Patek” non dispone di un video musicale, ma l’audio ha già totalizzato 2 milioni e mezzo di ascolti su YouTube.

Il debutto

Lil Uzi Vert ha dato vita a un vero e proprio movimento di adorazione dei fan nel 2017, quando è uscito il suo album di debutto “Luv is Rage 2” in collaborazione con la Atlantic Records e Generation Now. L’album, un sequel informale al primo lancio commerciale del suo mixtape “Luve is Rage” (2015) presenta alcuni dei volti più rilevanti dell’hip-hop, tra cui The Weeknd, Oh Wonder e Pharrell Williams. Ai tempi, il disco ha venduto oltre 135 mila album, ha ricevuto ottime recensioni e ha debuttato al numero uno della Billboard 200.

L’artista di Philadelphia ha iniziato a raccogliere consensi nel 2015, quando ha firmato un contratto discografico con Atlantic Records. Il suo primo singolo di successo è stato “Money Longer”, che ha debuttato al 92° posto della Billboard Hot 100. Il mixtape successivo, “Lil Uzi Vert vs The World” (con più di qualche riferimento alla saga a fumetti di Scott Pilgrim) ha debuttato al 37° posto della Billboard Hot 200. Il suo primo podio lo ha ottenuto grazie a “Bad and Boujee” con i Migos e, poco dopo, con il suo singolo “XO Tout Lif3” che ha debuttato al settimo posto. In Italia, la canzone ha ottenuto l’anno scorso un certificato Platino FIMI.