Alessandra Amoroso e Valerio Scanu: stesso giorno, stesso nuovo album

Stessa data di uscita: 5 ottobre. Titolo praticamente uguale: “10” quello di Alessandra Amoroso, “Dieci” quello di Valerio Scanu. Singolare coincidenza, mancanza di comunicazione o effetto voluto quello dei due cantanti per l’uscita dei rispettivi nuovi album? Il caso è sicuramente poco usuale, ma andiamo con ordine. Tanto la Amoroso quanto Scanu hanno deciso di celebrare il decennale della loro partecipazione ad “Amici”, talent show che ne ha lanciato la carriera, dando alle stampe un nuovo album di inediti per uno. “10” è il titolo del nuovo lavoro della cantante pugliese, “Dieci” quello dell’artista sardo. E già fin qui la fantasia galoppa. Poi però i due sono andati oltre, scegliendo come data di lancio quella del 5 ottobre, che per entrambi, nel 2008, significava l’ingresso nel programma di Maria De Filippi. Quella edizione fu vinta proprio dalla Amoroso, con Scanu a piazzarsi al secondo posto. I due, ad ora, non hanno commentato la cosa e al momento non ci sono indicazioni che facciano pensare ad una scelta voluta, che sottenda una qualche collaborazione. Anche perché il rapporto dei due, dopo il duetto a Sanremo del 2010, è andato progressivamente sfilacciandosi. Resta la stima reciproca, ma non certo un rapporto amicale come ai tempi del talent show.

Cosa sappiamo di “10”, il nuovo album della Amoroso

Si chiama “10” ma è il settimo disco quello in uscita nelle prossime settimane per Alessandra Amoroso, lavoro che segue il successo di “Vivere A Colori”, uscito nel gennaio 2016. Si era pensato potesse trattarsi di un best of ed invece la salentina ha tirato fuori quattordici canzoni inedite, anticipate dall’uscita del singolo “La Stessa”, già in heavy rotation da un mese. Il disco è già da venerdì scorso in preorder e presave sulle piattaforme digitali. Questa la tracklist completa dell’album:

La stessa Dalla tua parte Forse domani Forza e coraggio La gente non sei tu Trova un modo Cadere piano Simmetria dei desideri Declinami l’amore Parlare perdonare baciare Buongiorno Parola chiave Ogni santissimo giorno In me il tuo ricordo#10io

Cosa sappiamo di “Dieci”, il nuovo lavoro di Valerio Scanu

Settimo album in studio anche per Scanu, che l’uscita del disco l’ha però annunciata solo ieri. Ancora non se ne sa molto a parte il titolo, “Dieci”, e la decisione di non scrivere nessun pezzo dell’album. «Volevo fare la mia musica ma con il loro punto di vista, ho preannunciato semplicemente che sarebbe stato l'album per i miei dieci anni di carriera», ha scritto su Facebook l’artista sardo, che ancora non ha reso noti nemmeno i titoli delle canzoni che lo andranno a comporre. Il disco arriva oltre due anni e mezzo dopo “Finalmente Piove”, uscito a febbraio 2016.

Di sicuro, invece, c’è che Scanu sta già lavorando ad una sua ormai consolidata tradizione: il concerto di Natale. Il 15 dicembre, infatti, il cantante si esibirà all’Auditorium Parco della Musica per “A Christmas Carol”, show natalizio che Scanu ormai ripete ogni anno dal 2012. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone: il prezzo dei biglietti va da 16,50 a 49,50 euro.