Ermal Meta 2018: tutto sui concerti in programma

Sta per volgere al termine il grande tour estivo di Ermal Meta per il 2018, “Non abbiamo Armi Live”, e come sempre il grande cantautore italiano di origini albanesi riscuote grande successo. Ecco tutte le informazioni sui concerti e sulla possibile scaletta musicale degli show.

Non abbiamo armi Tour: tutte le emozioni di Ermal Meta dal vivo

Dopo la schiacciante vittoria di Sanremo con il singolo “Non mi avete fatto niente” cantata in coppia con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha affrontato una grande estate di successi e di concerti dal vivo che hanno portato la sua musica in giro per l’Italia. La sua ultima fatica discografica si chiama proprio “Non abbiamo armi”, pubblicato nello stesso periodo della kermesse musicale. Il disco si è qualificato al primo posto della classifica FIMI, guadagnando un disco d’oro a poche settimane dalla data d’uscita. “Non mi avete fatto niente” ha recentemente ottenuto anche la certificazione platino, ed è arrivata quinta all’Eurovision Song Contest del 2018 di Lisbona. Durante gli show live, che hanno registrato quasi tutti il sold out, Ermal Meta ha condotto i suoi fan attraverso un’esplorazione dal vivo delle 12 track del suo disco, passando in rassegna alcuni dei brani più emozionanti della sua produzione.

Le ultime date del tour “Non abbiamo armi” 2018 di Ermal Meta

Manca poco alla fine del tour “Non abbiamo armi Live”. Dopo un’estate di tutto esaurito e di grande successo, Ermal Meta si esibirà ancora in tre show dal vivo:

11 settembre 2018 – Reggio Calabria, Piazza del Popolo

28 settembre 2018 – San Vito Lo Capo (TP) – Cous Cous Festival

4 ottobre 2018 – Lugano (Svizzera) Palazzo dei Congressi

I biglietti dei concerti di Ermal Meta sono in vendita sui circuiti TicketOne. Attualmente, l’unica data disponibile è quella di San Vito Lo Capo.

La scaletta del “Non abbiamo armi” tour

Basandoci sugli show nelle precedenti tappe del “Non abbiamo armi”, abbiamo stilato la probabile scaletta dei concerti di Raggio Calabria, di San Vito Lo Capo e di Lugano. Si tratta di un excursus completo della carriera dell’artista, tra nuovi successi e brani indimenticabili dei suoi esordi. Queste le possibili canzoni che Ermal Meta interpreterà dal vivo: