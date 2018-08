Europe: i 5 brani più famosi della band svedese

Nel 1986, gli Europe ebbero un successo planetario nel 1986 con il singolo “The final countdown”, e l’album omonimo vendette 15 milioni di copie in tutto il mondo. In oltre trent’anni di attività, la band svedese ha inciso 11 album in studio, l’ultimo dei quali nel 2017, dal titolo “Walk the Earth”.

Ecco quali sono i 5 brani più famosi degli Europe, cominciando dal loro più grande successo. The final countdown Rock the night Carrie Open your heart Superstitious

The final countdown

Il brano che dà il titolo al terzo album degli Europe, “The final countdown” è in assoluto il più celebre di tutta la produzione musicale della band. La canzone è stata scritta dal cantante e leader del gruppo, Joey Tempest, e ha sconvolto le classifiche di mezzo mondo, piazzandosi al primo posto in 25 Paesi. Tempest ha poi spiegato che il famoso riff del brano era stato scritto tra il 1981 e il 1982 e fu ispirato da un brano degli Iron Maiden, “Run to the hills”, mentre il testo si ispira a “Space Oddity” di David Bowie.

In origine, la canzone era stata scritta per aprire i concerti della band, non per essere pubblicata come singolo. Gli Europe non avrebbero mai immaginato che il brano sarebbe diventato il loro più grande successo. Piccola curiosità: durante le registrazioni dell’album, Joey Tempest ebbe dei problemi alle corde vocali e pensò di dover dire addio alla carriera.

Rock the night

Pubblicato prima come singolo nel 1985 e poi inciso nuovamente per essere inserito nell’album “The final countdown”, “Rock the night” è un altro dei brani più famosi degli Europe. Scritto sempre da Joey Tempest, può essere considerata la prima vera hit della band, che ebbe successo in Svezia ma raggiunse i primi posti delle classifiche anche in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Irlanda.

Carrie

Dal fortunato album del 1986, “The final countdown”, viene estratto un altro singolo che fece il giro del mondo. Completamente diversa dalle atmosfere rock degli altri due pezzi, “Carrie” è una delle ballate più popolari della band e il singolo di maggior successo degli Europe nelle classifiche statunitensi, dove raggiunse il terzo posto. La canzone è stata scritta da Joey Tempest e dal tastierista Mic Michaeli.

Open your heart

Prima del grande successo mondiale, gli Europe avevano già pubblicato due album, tra cui “Wings of tomorrow”, del 1984, in cui è contenuta un’altra delle canzoni più famose della band, “Open your heart”. Quattro anni dopo, il brano viene riarrangiato e ripubblicato nell’album “Out of this world”, del 1988. Il video della canzone è stato girato alla Battersea Power Station, diventata famosa per essere stata rappresentata nella copertina di “Animals” dei Pink Floyd.

Superstitious

Il singolo per lanciare il quarto album “Out of this world” fu “Superstitious”, che è anche l’ultimo brano della band ad aver avuto un successo mondiale. La canzone ha una melodia molto orecchiabile ed è il primo pezzo a essere registrato con Kee Marcello, il chitarrista che sostituì John Norum. “Superstitious” arrivò decima in Italia e continua ad essere una delle canzoni più popolari degli Europe.