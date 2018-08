E’ online “Fuh You”, terzo singolo dal nuovo album di Paul McCartney

È “Fuh You” il terzo singolo che Paul McCartney ha dato alle stampe per lanciare il suo ultimo album, “Egypt Station”, in uscita il prossimo 7 settembre. L’annuncio lo ha dato lo stesso ex Beatles tramite un comunicato stampa apparso sul suo sito il giorno di Ferragosto. «Ero in studio con Ryan Tedder, mentre il resto dell’album era già stato fatto con Greg Kurstin… Eravamo al lavoro su piccole idee, qualche melodia e un ritornello, e il brano è venuto fuori pezzo dopo pezzo. A un certo punto ho cercato di creare una storia, e ho pensato alla frase “Come on baby, now. Talk about yourself, tell the truth. Let me get to know you”. Questa è l’idea di base del brano… una canzone d’amore un po’ rozza. Fuh you». “Fuh” è una versione accorciata della parola inglese “fuck”, che non dovrebbe avere bisogno di traduzioni!

Il singolo, che segue la doppia release di “I Don’t Know” e “Come On To Me”, è disponibile già sulle varie piattaforme social ed è in vendita anche in edizioni limitate in vinile, cd e box set vari acquistabili direttamente dal sito del musicista.

L’enigmatico titolo e la tracklist dell’album

Nella nota, Paul McCartney svela i misteri dietro l’enigmatico titolo della sua ultima fatica, “Egypt Station”, che segue a distanza di cinque anni il fortunato “New”. «Mi piacevano le parole Egypt Station. Mi ha ricordato dei dischi con la parola “album” che facevamo anni fa… “Egypt Station” inizia da una stazione con la prima canzone e poi tutte le altre sono come altre stazioni. In pratica il titolo ci ha dato l’idea di basare tutte le canzoni su questo concetto. Io lo immagino come un luogo di sogno che si emana dalla musica».

Questa la tracklist completa dell’album:

Opening Station I Don’t Know Come On To Me Happy With You Who Cares Fuh You Confidante People Want Peace Hand In Hand Dominoes Back In Brazil Do It Now Caesar Rock Despite Repeated Warnings Station II Hunt You Down/Naked/C-Link

È già in partenza anche un tour mondiale, che prenderà il via il 17 settembre dal Canada, a Quebec City. McCartney toccherà anche l’Europa, ma al momento non ci sono date italiane in programma.

La longevità di McCartney

Alla veneranda età di 76 anni, Sir Paul non ne vuol sapere di parlare di pensione, anzi, la sua attività è più frenetica che mai. Un mese fa, il 23 luglio, dopo un evento promozionale legato all'uscita di “Egypt Station”, si è fatto ritrarre mentre attraversava le strisce pedonali di Abbey Road, “ricreando” la copertina dell'album omonimo firmato insieme ai Beatles nel 1969. Qualche giorno dopo ha sorpreso tutti tornando sul palco di uno dei luoghi simbolo della carriera della band: il Cavern Club di Liverpool. Qui si è esibito in un live segreto qualche ora dopo aver incontrato Jarvis Cocker per una conferenza al Liverpool Institute of Performing Arts, da lui stesso fondato nel 1996.