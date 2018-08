Chi è Hailee Steinfeld, la cantante di "Capital Letters"

Hailee Steinfeld è una ragazza di 22 anni che ha iniziato a far parte del mondo dello spettacolo quando aveva solo dieci anni. Attrice e cantante, ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera (addirittura una candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista, anche se non ha vinto la statuetta). È apparsa in numerosi film ed è fidanzata con l’ex cantante degli One Direction, Niall Horan.

I primi passi nel mondo dello spettacolo

Hailee Steinfeld ha sempre avuto l’arte nelle vene. La ragazza, classe 1996, viene da una famiglia di lavoratori del mondo dello spettacolo. Suo nonno, infatti, era l’ex attore bambino Larry Domasin, mentre sua zia aveva prestato il volto per alcune pubblicità televisive. Ed è stata proprio lei a farle venire voglia di recitare. Hailee Steinfeld ha frequentato diverse scuole religiose prima di passare a essere istruita a casa a partire dal 2008 fino al conseguimento del diploma, avuto il 25 luglio 2015. La ragazza ha iniziato a recitare a soli dieci anni: è apparsa prima in diversi cortometraggi, poi in varie serie televisive e pubblicità. Quando aveva tredici anni, ha ottenuto il suo primo ruolo importante: quello di Mattie Ross in “True Grit”. La sua interpretazione ha impressionato in modo così favorevole la critica cinematografica che la sua performance è stata inserita nelle Top 10 Movie Performances del 2010. Ed è stato proprio questo ruolo a far ottenere a Hailee Steinfeld la candidatura come Miglior attrice non protagonista all’83esima edizione degli Oscar (la statuetta è stata poi vinta da Melissa Leo).

L’esordio come cantante

Ma è nel 2015, dopo aver recitato anche in Pitch Perfect 2, che Hailee Steinfeld ha deciso d’intraprendere la carriera musicale. Si è esibita davanti a un rappresentante della prestigiosa etichetta discografica Republic Records durante un evento tenutosi a New York, e questi ha deciso di farle firmare un contratto. Subito dopo, Hailee Steinfeld si è messa a lavorare al suo primo album (nonostante non abbia mai interrotto la sua carriera di attrice). Sempre nel 2015 ha duettato con Shawn Mendes in una nuova versione del singolo del cantante, “Stitches”. È stata poi la volta della sua prima canzone da solista, “Love My Self”, un brano che ha fatto molto discutere per il suo messaggio e per la presunta celebrazione dell’autoerotismo.

“Haiz” e il nuovo album

Nel 2015, è uscito il suo primo album, “Haiz” (il soprannome con il quale i fan chiamano la cantante). Negli anni successivi, pur non avendo mai più pubblicato dischi, ha rilasciato numerosi singoli, spesso in collaborazione con altri artisti. Uno di questi è stato “Capital Letters”, colonna sonora del film “Cinquanta sfumature di rosso”. Attualmente sembra stia lavorando al nuovo album, anche se non sono molte le notizie trapelate su questo lavoro. «Sto lavorando a un seguito… anzi, a più di un seguito. È pazzesco come mi sento di poter dire di essere completamente in modalità album, ma ci sono ancora tante prove da fare ed errori da aggiustare. È divertente, credo. È un'evoluzione costante».