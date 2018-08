Beatles, selfie per i figli di John Lennon e Paul McCartney

Le due anime dei Beatles ricomposte dai due figli d’arte. Da una parte il frutto dell’amore di John Lennon e Yoko Ono, Sean, dall’altra quello di Paul e Linda McCartney, James. Sean Ono Lennon, sul suo profilo Instagram, ha postato giusto un paio di giorni fa un selfie con James McCartney con sotto un semplice “Peekaboo” (“cucù” potremmo tradurlo in italiano) come commento. Manco a dirlo, un delirio di commenti da fan beatlesiani di tutte le età e di tutto il mondo. Entrambi musicisti, seppur senza raggiungere le vette toccate da cotanti genitori, i due ufficialmente non hanno in cantiere collaborazioni.

Ma il fatto che il “piccolo” McCartney nella foto imbracci la chitarra lascia sognare. Inoltre il “giovane” Lennon giusto un paio di settimane fa aveva postato, sempre su Instagram, una sua foto con Dhani Harrison, figlio dell’altro ex Beatle George, per augurargli buon compleanno. Segno che tra la progenie dei Beatles i rapporti sono buoni e che, magari, in un futuro potrebbe nascere qualcosa tra di loro. Se Paul McCartney e Ringo Starr, gli unici Beatles ancora in vita, di tanto in tanto non perdono occasione di collaborare ai reciproci progetti e di ricordare i bei tempi andati in interviste ed esibizioni, chissà che non siano i figli a provare ad emulare i padri…

La vita di Sean senza papà John

Sean Ono Lennon fece a malapena in tempo a conoscere suo padre. Nato nel 1975, rimase orfano di papà John ad appena cinque anni ma i geni artistici di mamma e papà non ci misero molto ad emergere. Dopo una piccola parte nel film “Moonwalker” di Michael Jackson ed un paio di collaborazioni celebri con Lenny Kravitz, Cibo Matto, Beastie Boys e con la band di mamma Yoko, la sua prima vera e opera è “Into The Sun”, disco datato 1998. La sua carriera da solista di fatto si è chiusa col secondo album, “Friendly Fire” del 2006 ma, dopo svariate collaborazioni, è andata avanti negli ultimi anni grazie all’incontro con il cantante dei Primus Les Claypool, con il quale ha dato vita ai The Claypool Lennon Delirium. Per il duo un paio di album dati alle stampe, l’ultimo lo scorso anno dal titolo “Lime and Limpid Green”. Sean, tra l’altro, è legatissimo al primogenito di John, Julian, anch’egli musicista e residente in Italia, vicino al lago di Como. Questo nonostante alla morte di John, Julian finì in causa con Yoko Ono per l’eredità del padre.

James e Paul McCartney

James McCartney è di due anni più giovane di Sean Lennon ed il più piccolo dei tre figli che papà Paul ebbe dalla sua storica moglie Linda Eastman. Introdotto alla musica dal padre, cui diede una mano suonando la chitarra nel pezzo “Heaven on a Sunday” all’interno dell’album “Flaming Pie”, ha poi intrapreso una sua propria carriera, pur senza mai esplodere davvero. Il suo ultimo lavoro, “The Blackberry Train”, è datato 2016 ma non ha dato una svolta ad una carriera rimasta all’ombra di un padre così ingombrante. Di certo meno fortunata rispetto a quella della sorella maggiore Stella, che invece di darsi alla musica ha optato per la moda, trovando fama e successo.