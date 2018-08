Ermal Meta ospite dei concerti di Antonello Venditti a Roma e Verona

L’amicizia e il rapporto di stima reciproca tra Antonello Venditti e Ermal Meta continua a regalare grandi emozioni. In occasione delle due date celebrative di “Sotto il Segno dei Pesci 2018” il cantautore albanese sarà infatti ospite di Venditti. Gli appuntamenti da non perdere saranno a Roma e a Verona.

Sotto il Segno dei Pesci 2018: Venditti ed Ermal Meta insieme

40 anni fa, Antonello Venditti pubblicava uno dei dischi che lo hanno reso una leggenda e hanno fatto la storia della musica italiana: “Sotto il Segno dei Pesci”. Per celebrare questo importante anniversario, il cantautore romano ha deciso di dare appuntamento ai suoi fan per due date d’eccezione: una a Roma e una a Verona. Ospite d’onore, tra i molti invitati all’evento, spicca certamente il nome di Ermal Meta, amico e stimato collaboratore.

Antonello Venditti festeggia con il suo pubblico. Il 23 agosto 2018 sarà all’Arena di Verona, alle ore 21. I biglietti sono andati sold out in meno di due mesi dall’annuncio dell’evento, inclusi i pacchetti Gold Experience Antonello. Il secondo appuntamento sarà invernale, venerdì 21 dicembre 2018 preso il Palalottomatica di Roma. I biglietti sono in prevendita e, al momento, partono dalla cifra di 30 euro. La tappa di dicembre arriva, inaspettata, dopo il tutto esaurito veronese, offrendo ai fan una nuova occasione di celebrare i 40 anni del suo grande disco.

Antonello Venditti: anche lui è nato sotto il segno dei pesci

In occasione del tour “Sotto il Segno dei Pesci”, Venditti porterà dal vivo tutto il disco protagonista dell’evento oltre alle sue grandi hit di sempre. «È stata la mia svolta musicale, poetica» ha ammesso il cantautore, «Il mio disco più importante. C’erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (“Il Telegiornale”), il viaggio dentro e fuor di metafora di “Bomba o Non Bomba”, la droga (“Chen il Cinese”), la tenerezza per Sara, l’amicizia con De Gregori (“Scusa Francesco”). In fondo sono temi ancora attuali. Suonare a 40 anni di distanza l’album per intero, cosa che non ho mai fatto, ha un significato speciale per me. Per l’occasione ho chiamato anche i musicisti di allora».

Ermal Meta e Antonello Venditti, di nuovo insieme sul palco a Roma e Verona

Ermal Meta, attualmente impegnato in un lungo tour in giro per l’Italia, nutre da sempre una grandissima stima per Antonello Venditti. Un rapporto di amicizia e ammirazione che il cantautore albanese ha messo in musica nel suo ultimo disco di inediti, “Non abbiamo armi”, con la canzone intitolata “Caro Antonello”. Il brano è una vera e propria confessione, cantata nel cuore di una notte di tormenti amorosi.

Il 4 agosto Ermal si era esibito a Lecce, ospitando a sorpresa Venditti sul palco per cantare insieme una delle sue hit, “Che fantastica storia è la vita”. Nel corso delle due tappe di “Sotto il Segno dei Pesci”, dunque, il cantautore di “Notte prima degli esami” ricambierà il favore con un altro duetto indimenticabile.