Madonna, nuovo tour nel 2019?

In occasione dell’uscita del nuovo disco, Madonna starebbe organizzando un nuovo tour in Europa, previsto per il 2019.

Secondo le ultime indiscrezioni, Madonna potrebbe tornare in Europa per un nuovo tour nel 2019. A diffondere la notizia, il sito News of Madonna: secondo la pagina web, gli organizzatori del prossimo tour della regina del pop stanno organizzando diverse date in Europa, soprattutto in Francia. Il rumor non è stato ancora confermato, e non è possibile sapere se Madonna sarà effettivamente in giro per l’Europa il prossimo anno. E i fan ovviamente sperano che questo ipotetico tour tocchi anche l’Italia.

Il nuovo album di Madonna e il tour 2019

Madonna sta lavorando al 14esimo album della sua carriera. Il tour 2019, quindi, sarebbe organizzato proprio per promuovere il disco. Non si sa nulla di questo lavoro: né il titolo, né la data di pubblicazione (anche se, ha promesso, uscirà alla fine del 2018). Potrebbe chiamarsi “Magic”, ma Madonna non ha mai proferito parola sulle indiscrezioni che circolano in rete. Dopo il “Rebel Heart Tour”, che ha portato la regina del pop in giro per il mondo, ci sarebbe concretamente la possibilità che Madonna torni ancora una volta a cantare in Europa con un tour 2019 in partenza da settembre.

La nuova vita a Lisbona

Madonna vive attualmente a Lisbona. L’artista si è trasferita in Portogallo per permettere al figlio di avere una carriera del mondo del calcio: e pensare che la scelta sarebbe potuta ricadere su Torino. La cantante ha deciso di non optare per questa possibilità perché, ha raccontato, il capoluogo piemontese non sarebbe una città adatta ai bambini. Personalità eclettica e animo vagabondo, Madonna ha vissuto per diverso tempo in Europa e non ha mai avuto problemi a fare le valigie e trasferirsi in città diverse dalla sua. Anche se è New York il posto dove è riuscita a trovarsi meglio e in sintonia con il resto del mondo. Ma è a Lisbona che ha maturato il suo nuovo album, collaborando con artisti del luogo che l’hanno ispirata stimolando la sua proverbiale creatività.

L’uscita di Rebel Heart nel 2015

L’ultimo album di Madonna, “Rebel Heart”, è stato al centro di una grande attenzione mediatica. L’artista aveva annunciato il progetto per il 2015, ma alcuni hacker erano riusciti a rubare alcune canzoni del disco e hanno iniziato a rilasciarle sul web. In tutta risposta Madonna ha deciso di fare a modo suo, anticipando l’uscita di Rebel Heart. Il 20 dicembre 2014 ha quindi rilasciato su iTunes le prime sei canzoni dell’album, aggiungendo le altre poco alla volta fino al 10 marzo 2015. Al disco hanno partecipato numerosi artisti, tra cui Nicki Minaj, Diplo, Beyoncé, Miley Cyrus, Katy Perry, Rita Ora e Kanye West.

L’ultimo tour mondiale

L’ultimo tour mondiale di Madonna, avvenuto tra il 2015 e il 2016, ha letteralmente smosso tutto il pianeta. Basti pensare che in sessanta città diverse i biglietti sono terminati dopo solo cinque minuti dalla messa in vendita. Questo ha fatto sì che Madonna abbia deciso di aggiungere altre date al “Rebel Heart Tour”, che si è dimostrato essere poi il tour più costoso al mondo del 2015.