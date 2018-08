Goran Bregovic ad Ascoli Piceno, tutte le info sul concerto

Goran Bregovic prosegue il tour con cui sta portando, in giro per l’Europa, il suo ultimo album “Three Letters from Sarajevo”. Sabato 18 agosto, il cantautore bosniaco sarà ad Ascoli Piceno, in Piazza del Popolo. Ecco tutte le informazioni sul concerto e come fare per partecipare.

Il concerto

Bregovic porterà ad Ascoli il “Three Letters from Sarajevo Tour”, il tour a supporto del suo ultimo album, “Three Letters from Sarajevo”. Sul palco con il polistrumentista di origine bosniaca si presenta con la sua formazione storica, “The Wedding and Funeral Band”, un’orchestra di 18 elementi, così composta: Muharem Redžepi – Goc (Grancassa tradizionale), Voce, Bokan Stankovic – Prima Tromba, Dragic Velickovic – Seconda Tromba, Stojan Dimov – Sax, Clarinetto. Aleksandar Rajkovic – primo Trombone, Glockenspiel, Milos Mihajlovic – Secondo Trombone. Ci sono poi le voci bulgare Ludmila Radkova Trajkova e Daniela Radkova. In più un sestetto di voci maschili: Dejan Pesic – 1° tenore, Ranko Jovic – 2° tenore, Milan Panic – 2° tenore, Aleksandar Novakovic – baritono, Dusan Ljubinkovic – basso e Sinisa Dutina – basso. Per finire, un quartetto d’archi composto da Ivana Matejic – 1° violino, Bojana Jovanovic Jotic – 2° violino, Sasa Mirkovic – contralto, Tatjana Jovanovic Mirkovic – violoncello.

Goran Bregovic suonerà i pezzi del suo ultimo album ma anche brani tratti dalle colonne sonore dei film di Emir Kusturica, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

Il musicista gitano

Nell’ultimo album del cantautore è ancora più evidente l’anima gitana che attraversa la sua musica. Nato a Sarajevo da padre croato e madre serba, Bregovic porta con sé il melting pot di culture e di tradizioni in cui è cresciuto. “Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera: l’unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po’ gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere “da gitano”, come diceva lui” sono le parole che Goran Bregovic ama sempre ripetere a chi gli chiede di definire e inquadrare la sua musica.

Come arrivare ad Ascoli Piceno

Il concerto di Goran Bregovic si svolgerà sabato 18 agosto alle 21.30 in Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno. Vediamo come fare per raggiungere la città marchigiana.

In auto, provenendo da Nord, prendere l’Autostrada Adriatica A14 e uscire a San Benedetto del Tronto, da qui, proseguire sul raccordo autostradale fino ad Ascoli Piceno. Qui, prendere la seconda uscita, Porta Cartara, che arriva in centro. Poco distante dall’uscita, c’è un enorme parcheggio, dove poter lasciare la propria auto e dirigersi verso il centro storico.

Provenendo da Sud, invece, percorrere l’Autostrada A24 fino a Teramo, poi da qui proseguire sul raccordo SS80 direzione Giulianova A14. Imboccata la A14 proseguire in direzione Ancona, fino a San Benedetto del Tronto, dove dirigersi verso Ascoli Piceno.

Per chi arriva in treno, da qualsiasi città d’Italia, è consigliabile scendere alla stazione di San Benedetto del Tronto e prendere poi un treno regionale o un autobus fino alla stazione di Ascoli Piceno.

Ascoli è collegata anche con gli autobus con le principali città italiane.