Negramaro: tutte le info sul tour 2018

Hanno appena concluso nella loro Lecce un tour negli stadi italiani che ha fatto registrare una serie di sold out, regalando ai propri fan momenti indimenticabili. “Amore che torni tour” ha riportato i Negramaro al centro dell’attenzione in Italia dopo un periodo buio in cui si era vociferato anche dello scioglimento del gruppo salentino nato a Copertino nel 1999. L’estate sarà tempo per Giuliano Sangiorgi e soci per ricaricare le pile. La presenza al Wired Next Fest di Firenze il 29 settembre farà da apripista alla nuova tournèe che i Negramaro hanno in programma dal 15 novembre fino al 15 dicembre. Un nuovo “Giro d’Italia” per la band che si è fatta conoscere a Sanremo con “Mentre tutto scorre”, quindici tappe in un solo mese, alcune delle quali vanno già verso il tutto esaurito. È il caso della tappa di Bari, inizialmente prevista solo per il 10 dicembre, ma poi raddoppiata all’11 in virtù del sold out anticipato.

Le tappe del tour autunnale dei Negramaro

Le date dell’ “Amore che torni indoor 2018” sono state ufficializzate nella seconda metà di luglio, ma in breve tempo i fan dei Negramaro hanno preso d’assalto i botteghini, non sazi delle emozioni che Giuliano Sangiorgi e il resto della band sono riusciti a trasmettere durante la fortunata versione estiva della tournee. I Negramaro torneranno a riempire arene e palazzetti dello sport a partire dal 15 novembre. A fare da apripista al nuovo tour della band salentina è la data zero, prevista a Rimini presso l’RDS Stadium. Dal 15 novembre in poi, i Negramaro si esibiranno con una media di un concerto ogni due giorni, portando i brani del repertorio e quelli del nuovo album in tutta Italia. Il 17 novembre sarà la Unipol Arena di Bologna ad ospitare i Negramaro, 24 ore più tardi è previsto invece il concerto presso il “Palabam” di Mantova. Due le tappe previste in veneto: il 20 novembre alla Kioene Arena di Padova e il 21 alla Zoppas Arena di Conegliano. Il 23 novembre i Negramaro torneranno a Milano dopo aver incantato San Siro, ospiti questa volta del “Mediolanum Forum”. Il trittico delle grandi città italiane proseguirà il 26 novembre al “Pala Alpitour” di Torino e giovedì 29 novembre al “Palalottomatica” di Roma. A dicembre i Negramaro cominceranno un mini-tour nel sud Italia: il 2 dicembre si esibiranno a Caserta, il 5 al “Pal’Art Hotel” di Acireale, l’8 al “Palacalafiore” di Reggio Calabria”. Il ritorno in Puglia è previsto invece per il 10 e l’11 dicembre. Dopo aver accolto 35mila persone al “Via del Mare” di Lecce, i Negramaro si preparano al tutto esaurito per le due tappe previste al “Palaflorio” di Bari. Le ultime due date del tour che concluderà un 2018 impegnativo e ricco di novità per i Negramaro sono previste ad Eboli e a Firenze. Sarà il “Mandela Forum” del capoluogo toscano ad ospitare infatti l’ultimo atto dell’ “Amore che torni indoor 2018”.

Il primo tour da papà per Giuliano Sangiorgi

A fine giugno, Giuliano Sangiorgi, leader e voce dei Negramaro, aveva annunciato che la compagna Ilaria Macchia era incinta. Il primogenito di Sangiorgi dovrebbe nascere a novembre, poco prima dell’inizio dl tour autunnale dei Negramaro. Poco si sa del nome, ma la coppia ha conosciuto il sesso: si tratta di una bambina, a cui il cantante ha dedicato una commuovente lettera. Tante le reazioni dal mondo del web, provenienti sia dai colleghi come Emma Marrone, Paola Turci, Federico Zampaglione dei Tiromancino e Jovanotti. Il tour che i Negramaro cominceranno a metà novembre sarà quindi il primo da papà per Giuliano Sangiorgi: alla neonata e al neogenitore il resto della bando potrebbe decidere di dedicare anche un commovente fuori programma durante le prime tappe del tour.