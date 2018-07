Ermal Meta al Riviera Music Festival: le info sul concerto

Continua il Riviera Music Festival, la manifestazione che, per il secondo anno consecutivo, vedrà i cantanti più affermati del momento esibirsi ad Alassio. Per l’edizione 2018, in programma dal 4 luglio al 29 agosto, tra gli ospiti più attesi c’è Ermal Meta, che farà tappa nella città ligure con il suo “Non abbiamo armi tour” il 22 agosto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto.

“Non abbiamo armi” tour

Ermal Meta, cantautore albanese naturalizzato italiano, è uno dei più promettenti esponenti della nuova canzone d’autore italiana. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, con il brano “Non mi avete fatto niente”, cantato in coppia con Fabrizio Moro, Meta ha pubblicato l’album “Non abbiamo armi”, da cui ha tratto uno spettacolo live che sta portando in giro per tutta l’Italia.

L’album è stato certificato Disco d’oro a poche settimane dall’uscita ed è considerato il più bello della sua carriera.

Ermal Meta è anche autore per altri cantanti: ha scritto brani per Emma Marrone, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Lorenzo Fragola, Annalisa, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Giusy Ferreri. Il musicista ha anche curato gli arrangiamenti per alcuni brani dei Negrita.

Prima di intraprendere la carriera da solista, nel 2015, Meta ha fatto parte del gruppo La fame di Camilla, da lui fondato a Bari nel 2007 e con cui ha inciso tre album in studio.

La scaletta del concerto

Oltre ai 12 brani del suo terzo album, Ermal Meta porta sul palco anche i successi dei suoi album precedenti, che gli hanno permesso di farsi apprezzare dal pubblico e dalla critica. Ecco la probabile scaletta del concerto al Riviera Music Festival:

Non abbiamo armi Gravita con me Ragazza paradiso Il vento della vita 9 primavere Amore alcolico Le luci di Roma Caro Antonello Vietato morire Schegge Volevo dirti Molto bene, molto male Rien ne va plus Non mi avete fatto niente Dall’alba al tramonto Io mi innamoro ancora Piccola anima Umano Lettera a mio padre Bionda Straordinario Mi salvi chi può

Come partecipare al concerto

Per partecipare al concerto di Ermal Meta al Riviera Music Festival, al Porto Luca Ferrari, è possibile acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, sul circuito Ticketone e sul posto. L’apertura della biglietteria è prevista per le 15.30, i cancelli saranno aperti alle 18.30, mentre il concerto inizierà alle 21.

Non si possono introdurre prodotti in vetro, bevande alcoliche, passeggini, ombrelli, sostanze stupefacenti, oggetti atti a offendere e zaini ingombranti.

Il Riviera Music Festival mette a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere la location del concerto.

Il Riviera Music Festival 2018

Il Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio e il contributo del Comune di Alassio, in collaborazione con Marina di Alassio Spa e Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.

Tra gli altri ospiti più attesi, ricordiamo il concerto de Le Vibrazioni l’11 agosto e quello di Caparezza il 22 agosto.