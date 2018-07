Tutto sul concerto di Alessandro Mannarino a Rock in Roma

Questa sera il Rock in Roma 2018 sarà infiammato dalla musica di Alessandro Mannarino, il cantautore romano che nei mesi scorsi ha portato in giro per l’Italia “L’Impero Crollerà Tour”. L’artista è arrivato alla fine del suo viaggio – questa è infatti l’ultima data estiva della tournée – che ha visto coinvolte migliaia di persone in tutto il paese. Mannarino concluderà così in bellezza “L’Impero Crollerà Tour” all’Ippodromo delle Capannelle del Rock in Roma 2018 con Apriti Cielo - Il Gran Finale.

La scaletta del concerto di Mannarino

Un concept tour quello di Alessandro Mannarino, pensato apposta per regalare ai fan della sua musica un’esperienza intima e indimenticabile. Nella scaletta de “L’Impero Crollerà Tour 2018” sono stati previsti vecchi e nuovi successi: da “Bar della Rabbia” ad “Apriti Cielo”, le canzoni proposte da Mannarino sono state scelte dai quattro album d’inediti che ha prodotto dal 2009 a oggi. “Apriti Cielo – Il Gran Finale” chiude così il tour di Mannarino: un ultimo appuntamento proprio nella sua Roma, che promette di essere emozionante ed entusiasmante allo stesso tempo.

Le info sui biglietti

I cancelli del Rock in Roma apriranno alle 18.30, mentre il concerto di Mannarino è previsto per le 21.45. È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma di vendita online TicketOne al prezzo di 25 euro, a cui vanno aggiunti 3,75 euro dei diritti di prevendita.

Come arrivare a Rock in Roma

Ci sono diversi modi per arrivare all’Ippodromo delle Capannelle. In macchina bisogna prendere il raccordo anulare e uscire allo svincolo 23 “Appia Nuova”, mentre dalla Stazione Termini sono disponibili dei treni per arrivare a poco più di 500 metri dall’entrata principale del Rock in Roma. Chi si sposta con l’autobus può prendere le linee 664 e 654 durante il giorno e la linea 26 di notte. In ogni caso sono stati previsti dei treni speciali post concerto, i cui biglietti si possono acquistare contattando Rock in Roma alla mail rockinroma@pisacaneventi.it o chiamando il numero 06.4568.0110. Disponibili anche delle navette che porteranno le persone fino al centro città al costo di cinque euro l'uno.

L’Impero Crollerà Tour

“L’Impero Crollerà Tour 2018” ha visto Alessandro Mannarino impegnarsi in ventisette date che hanno toccato moltissime città italiane. Un successo incredibile che ricalca quello dello scorso anno con “L’Apriti Cielo Tour”, che ha registrato oltre 150mila paganti. Un risultato incredibile, che è stato festeggiato dal cantautore con un nuovo disco live realizzato durante la tournée. Questo è stato il primo album dal vivo di Alessandro Mannarino: un doppio cd contenente i brani live eseguiti durante i concerti, alcuni testi arrangiati nuovamente e una versione inedita di “Fatte Bacià”.

Perché le canzoni di Alessandro Mannarino piacciono così tanto? Perché sono brani che finora non abbiamo mai sentito da nessuna parte e non sono neanche lontanamente simili a quelli di altri artisti. La ricercatezza dei testi e delle parole utilizzate danno il senso di una poesia comprensibile e accessibile a tutti, cantata a volte in romano a volte in italiano perfetto. Il timbro della voce di Mannarino unito alla passione delle sue parole, hanno fatto sì che brani come “Bar della Rabbia” e “L’Impero” siano entrate non solo dentro la testa, ma anche nelle ossa.