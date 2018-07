Mannarino, "L'Impero Crollerà Tour": la scaletta del concerto a Roma

«Qualunque sia il tuo Impero, ovunque si trovi, qualsiasi nome abbia, ci deve essere da qualche parte un suono che lo farà crollare». Queste sono le parole che Alessandro Mannarino ha utilizzato per descrivere “L’Impero Crollerà Tour 2018”. La data zero è stata fatta il 23 marzo a Fermo: diciotto concerti che si concluderanno il 25 luglio a Rock in Roma, nella città natale di Alessandro Mannarino.

L’Impero Crollerà Tour 2018

“L’Impero Crollerà Tour 2018” è stato voluto da Alessandro Mannarino per continuare a promuovere il suo ultimo album d’inediti, “Apriti Cielo”. Uscito in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming il 13 gennaio 2017, ha avuto immediatamente un successo strepitoso. Il disco, infatti, si è aggiudicato immediatamente la prima posizione della Classifica FIMI Album e i suoi singoli sono stati tra i più trasmessi da tutte le radio. Non ha stupito nessuno, quindi, che a luglio 2017 sia stato certificato disco d’oro. Ha inoltre superato i 15 milioni di ascolti su Spotify.

Dopo un tour che ha visto entrare oltre 100mila paganti, Alessandro Mannarino ha voluto festeggiare e omaggiare i suoi fan con un nuovo disco, registrato durante i concerti, “Apriti Cielo Live”.

La scaletta del concerto

Quali saranno le canzoni che Alessandro Mannarino porterà domani al Rock in Roma? Prevedere una scaletta è sempre un azzardo dato che potrebbe cambiare tutto in corso d’opera sia per la volontà dell’artista sia per le richieste dei fan. Nelle date precedenti però, questa è stata così strutturata: “Roma”, “Marylou”, “Apriti Cielo”, “Malamor”, “Babalù”, “Rumba Magica”, “Deija”, “Al Monte”, “Le Stelle”, “Carcerato”, “Scendi Giù”, “L’Impero”, “Animali”, “Arca di Noè”, “Tevere Grand Hotel”, “Onorevole”, “Impero Ballarò”, “Le Rane”, “Me so ‘mbriacato”, “Serenata Lacrimosa”. Un misto di vecchi e nuovi successi che non può non tenere gli spettatori con il morale alto e la voce pronta a cantare.

Un tour molto più intimo

“L’Impero Crollerà” è stato pensato da Alessandro Mannarino come un concept tour molto più intimo rispetto agli altri concerti, in modo da offrire al pubblico uno spettacolo inedito e ancora più emozionante di quelli passati. Ma il successo del cantautore non si ferma qui: ha infatti ottenuto la Targa Faber, prestigioso riconoscimento che viene conferito solo agli artisti più meritevoli.

Gli album di Mannarino

Sono quattro gli album d’inediti che sono stati realizzati da Mannarino. Il primo è stato “Bar della Rabbia” (2009), poi “Supersantos” (2011), “Al Monte” (2014), e “Apriti Cielo” (2017). Il cantautore si è iniziato a far conoscere a Roma organizzando degli spettacoli nel rione Monti, uno dei quartieri più belli e artistici della capitale. Ha iniziato a suonare anche in alcuni locali, dove ha imparato a farsi apprezzare. Tanto che, a un certo punto, ha iniziato a collaborare anche con Ascanio Celestini, David Riondino e Don Pasta. Nel 2009 ha composto la colonna sonora del programma “Vasco de Gama” in onda su Rai2.

Già il primo album di Mannarino, “Bar della Rabbia”, è stato un successo enorme. Apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico, gli ha fatto vincere il Premio Giorgio Gaber e la certificazione oro della FIMI.