Ultimo: ecco la scaletta del tour 2018

Il tour 2018 di Ultimo partirà in autunno, ma l’artista ha deciso di regalare ai fan una data estiva: ecco la scaletta del concerto

È uno degli artisti più giovani e talentuosi che ci siano in circolazione: stiamo parlando di Ultimo, rapper proveniente dalla periferia romana che adesso infiamma concerti a cui partecipano milioni di persone. Il tour 2018 del cantante partirà ufficialmente a fine ottobre: prima però, ha previsto una data estiva che darà ai fan un assaggio di quello che accadrà in autunno. Il 27 luglio si esibirà al Giffoni Music Concept in piazza dei Fratelli Lumière.

Il tour 2018 di Ultimo

Le prossime date previste del tour di Ultimo sono il 30 ottobre a Teramo, l’1 e il 2 novembre a Roma, e il 4 novembre a Milano. Il cantante, che ha vinto il Festival di Sanremo con “Il Ballo delle incertezze”, attrae non solo un pubblico giovane e pronto a scatenarsi, ma anche chi appartiene a una fascia d’età più avanzata. L’alta qualità dei suoi testi, unita ai ritmi rap estremamente gradevoli e mai eccessivi, hanno fatto sì che incontrasse il favore di una larga fetta di persone.

La scaletta del concerto

Quali sono le canzoni che Ultimo canterà al concerto? Ovviamente possiamo fare solo delle ipotesi, dato che la scaletta ufficiale non è stata resa pubblica. Al Palalottomatica di Roma, questi i brani proposti da Ultimo: "Buon viaggio", "Canzone stupida", "Cascare nei tuoi occhi", "Ovunque tu sia", "Poesia senza veli", "Dove il mare finisce", "Pianeti", "Domenica", "Mille universi", "La stella più fragile dell'universo", "Farfalla bianca", "Il ballo delle incertezze", "Il vaso", "Vorrei soltanto amarti", "Ti dedico il silenzio", "Stasera", "L'eleganza delle stelle", "Forse dormirai", "Sabbia/La storia di un uomo", "Albachiara", "Giusy", "Sogni appesi", "Peter Pan (Vuoi volare con me?)". La scaletta dei prossimi concerti di Ultimo sarà probabilmente diversa e potrebbero esserci delle variazioni non solo sull’ordine dei testi proposti, ma anche sulla scelta delle canzoni.

Dalla periferia al successo

Ultimo è il nome d’arte di Niccolò Moriconi: nato a Roma il 27 gennaio 1996 nel quartiere popolare di San Basilio, ha scelto questo pseudonimo perché è “dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo”. Questa la descrizione che dà di sé sul suo profilo Instagram ufficiale, ormai seguito da più di 500mila persone. L’interesse di Ultimo per la musica si è sviluppato sin dalla tenera età, tanto che a otto anni ha iniziato a studiare al Conservatorio di Santa Cecilia.

Nel 2016 Ultimo ha partecipato al “One Shot Game 2016 MI-Edition”, un contest hip-hop che ha vinto e gli ha fatto guadagnare una collaborazione con l’etichetta discografica indipendente Honiro Label. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione delle Nuove Proposte: con la sua “Il Ballo delle Incertezze”, ha vinto e conquistato la critica musicale.

Ultimo ha molte affinità con Fabrizio Moro: entrambi vengono dallo stesso quartiere periferico di Roma, San Basilio, e hanno dovuto lottare per avere successo nel mondo della musica. Molte loro canzoni raccontano la vita nella borgata popolare: quello che emerge però, non sono solo le difficoltà che hanno affrontato provenendo da quell’ambiente. Ma anche l’amore che provano per quella zona umile e priva di privilegi, che ben hanno sintetizzato nella canzone che hanno scritto insieme, “Il mio quartiere”.