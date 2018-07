Tutto sul tour di Ultimo, il rapper romano di "Pianeti"

La data zero del tour di Ultimo è prevista per il 30 ottobre 2018: ecco tutto quello che c’è da sapere sui prossimi concerti

A soli 22 anni è uno dei rapper più acclamati d’Italia. Dalla periferia di San Basilio fino ai palasport: la parabola di Ultimo non può non stupire chiunque. L’artista, nato nel famoso quartiere popolare romano, riempie oggi i concerti con migliaia di persone che lo acclamano e urlano il suo nome. E, ovviamente, ha deciso di accontentare i fan con un tour in giro per l’Italia.

Il Peter Pan Live Tour 2018

Il prossimo concerto di Ultimo sarà il 27 luglio a Salerno nell’ambito del Giffoni Music Contest. Ma il tour vero e proprio partirà il 30 ottobre, dove da Teramo sarà inaugurata la data zero del “Peter Pan Live Tour”. Per adesso non sono previsti molti spettacoli: l’1 e il 2 novembre il rapper sarà al Palalottomatica di Roma e il 4 novembre al Mediolanum Forum di Assago. Non si sa se il cantante aggiungerà altre date al tour e per adesso non ci sono notizie ufficiali.

La scaletta del concerto

Non si hanno ancora notizie delle canzoni che Ultimo canterà nel tour invernale. Quello che è certo è che la scaletta comprenderà i successi presenti nei due album in studio pubblicati dal cantante, “Pianeti” e “Peter Pan”. Otto dischi di platino e quattro d’oro per più di 500mila copie vendute: un risultato impressionante se si calcola la giovane età del cantante e il suo successo molto recente.

Le info sui biglietti

I biglietti per il concerto di Ultimo possono essere acquistati online sul sito TicketOne. I prezzi vanno da 35 a 40 euro a seconda del posto scelto. Per quanto riguarda le date di Roma e Milano, se si sceglie la consegna “Corriere Espresso” sarà recapitato a casa il FanTicket. Questo viene in genere inviato due settimane dopo l’acquisto sul sito. Non è possibile acquistare più di sei biglietti a cliente (per evitare le frodi legate alle sempre più frequenti vendite sui siti di secondary ticketing).

Gli oggetti da non portare

Visti gli attacchi terroristici di cui è stata vittima l’Europa negli ultimi anni, le regole per entrare nei posti chiusi – e soprattutto ai concerti – sono cambiate rispetto al passato. Non è possibile introdurre una gran lista di oggetti, tra cui anche le aste per i selfie e le borracce. Non si possono portare neanche le bottiglie di vetro, le torce e le trombette da stadio, gli skate, le biciclette e gli zaini con capacità superiore ai dieci litri. Ovviamente non sono consentiti oggetti affilati, alcolici e sostanze stupefacenti.

Il successo degli “ultimi”

Ultimo è diventato famoso già diversi anni fa, quando ha vinto un importante concorso hip – hop, “il “One Shot Game 2016 MI-Edition”. Grazie alla sua partecipazione e al suo talento, ha avuto l’opportunità di collaborare con la Honiro Label, un’etichetta discografica indipendente molto prestigiosa. Ma è nel 2017 che esce definitivamente dal mondo della musica underground e il suo nome viene ricordato in tutta Italia. Dopo aver vinto nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, infatti, ha conquistato la critica e il grande pubblico, che lo hanno consacrato ad artista emergente più apprezzato nella scena rap.