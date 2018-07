Battiti Live 2018: la line up del festival

La sedicesima edizione di Battiti Live, la serie di concerti organizzati da Radionorba che per tutto il mese di luglio si svolge in alcune delle più belle piazze del sud. Per l’edizione 2018, sono state scelte le città di Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari. Ecco la line up del festival.

Battiti Live a Ostuni, Lecce e Andria

Battiti Live 2018 è partito il 1° luglio da Piazza Libertà di Ostuni dove, presentati da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, si sono esibiti Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Betta Lemme, Ultimo, Michele Bravi, Elodie, Gue’ Pequeno, Giusy Ferreri, Emma, Irama, Takagi e Ketra ed Ermal Meta.

La domenica successiva, è stato il turno di Lecce, che ha ospitato la manifestazione in Piazza Libertini. Sul palco si sono avvicendati Mihail, Ghali, Loredana Bertè, Boomdabash, Luca Carboni, Mario Biondi, Dolcenera, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Dear Jack, Gabry Ponte e Capo Plaza.

La terza serata di Battiti Live 2018 si è svolta il 15 luglio ad Andria, in Piazza Catuma. Gli ospiti sono stati Ermal Meta, Tom Walker, Gabry Ponte, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Anna Tatangelo, Noemi, Dolcenera, Lorenzo Fragola e grande chiusura con Fred De Palma e Shade, per la gioia dei più giovani.

Ogni anno, sono migliaia i giovani che affollano le piazze dove si svolge l’evento di musica e spettacolo più atteso dell’estate. I concerti di Battiti Live sono totalmente gratuiti e, per godere delle prime file, gli appassionati arrivano fin dalle prime ore del mattino.

La line up delle prossime date di Battiti Live

Il prossimo appuntamento con i concerti di Battiti Live di Radionorba è per il 22 luglio. Per la quarta e penultima data del festival, la carovana di artisti lascia la Puglia e si sposta a Melfi, in provincia di Potenza. La conduzione è affidata sempre a Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che apriranno l’evento alle ore 21, in piazza Craxi.

Tra i protagonisti della serata, Cristiano Malgioglio, autore di alcuni dei più grandi successi della musica italiana e popolare personaggio televisivo. Tanti anche gli artisti amati dai giovani, tra cui Irama ed Einar, direttamente da Amici, e poi Briga e Alessio Bernabei. Annalisa, Bianca Atzei, Vegas Jones e Jake La Furia sono gli altri nomi dei cantanti attesi a Melfi. Tra gli ospiti più attesi, ci sono sicuramente Luca Carboni, che si è fatto apprezzare anche dalle nuove generazioni, e il duo Benji e Fede, molto seguito dai giovani. A completare la serata, il dj set di Gabry Ponte.

Per l’ultima puntata, Battiti Live ritorna in Puglia, a Bari, dove il 29 luglio si conclude l’edizione 2018 della manifestazione. Non è ancora stata svelata la line up completa della serata, che si svolgerà in Piazza della Libertà. Finora, i nomi certi sono quelli dei The Kolors, di Biondo e di J-Ax ma nei prossimi giorni sarà sicuramente diffuso l’elenco di tutti i protagonisti della serata conclusiva.

Presente, come sempre, la webstar Mariasole Pollio, 14enne regina dei teenager italiani, che dà voce alla piazza e fa dialogare il pubblico con gli artisti.