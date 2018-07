Alanis Morissette a Milano, la scaletta del concerto

Alanis Morissette è tornata a esibirsi in Italia e, dopo i concerti del 9 luglio all’Auditorium di Roma e del 10 luglio al Pistoia Summer Fest, la cantante canadese salirà sul palco dell’Ippodromo Snai di San Siro il 25 luglio, in occasione del Milano Summer Festival. Ecco la scaletta del concerto

Terza tappa italiana del tour mondiale

Quella di Milano è la terza data italiana del fortunato tour mondiale di Alanis Morissette, che porta sui palchi di tutto il mondo i suoi più grandi successi. La cantante da 60 milioni di dischi venduti si è presentata al pubblico italiano con un insolito taglio corto di capelli ma la grinta di sempre. La stessa grinta che avranno modo di apprezzare i fan del concerto milanese.

La scaletta del tour di Alanis Morissette prevede i brani che l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo, a partire dall’album “Jagged little pill”, uscito nel 1995. Il concerto si apre con “All I really want”, pezzo tratto proprio da quell’album. A seguire, “21 things I want in a lover”, dall’album del 2002, “Under rug swept” e poi di nuovo l’album d’esordio con “Forgiven”. Il concerto continua con “Woman down”, “You learn”, “Perfect” - ma nella data di Pistoia il brano è stato sostituito da “Mary Jane”, “Guardian”, “Right through you”, “Hand in my pocket”, “Baba”, “Everything”, “Head over feet”, “Hands clean”, “Ironic”, “You oughta know”, “Wake up”, “Uninvited”. La conclusione è affidata a “Thank you”, uno dei brani a cui la cantautrice canadese è più affezionata. Tratta dall’album “Supposed former infatuation junkie”, del 1998, la canzone è ricordata soprattutto per il video, in cui Alanis cammina per la strada completamente nuda, con i soli capelli a coprirle il seno.

“Jagged little pill”, l’album dei record

Nei concerti, Alanis Morissette canta per intero il suo album più venduto di sempre, quel “Jagged little pill” che la fece conoscere alla platea internazionale nel 1995. Fino ad oggi, l’album ha venduto circa 33 milioni di copie in tutto il mondo e rimane il più venduto di tutti gli anni Novanta.

Nel disco, il genere rock si mescola al post grunge dando vita a uno stile personale e riconoscibile e che nel giro di pochi mesi lanciò l’allora 21enne cantautrice nell’olimpo dei grandi. “Jagged little pill” vinse il Grammy come miglior album dell’anno e i brani contenuti sono rimasti nel cuore dei fan.

Nell’ottobre del 2015, a vent’anni di distanza, è stata pubblicata un’edizione speciale, la “Collectors Edition”, contenente una versione rimasterizzata dell'album originale, 10 demo inediti, l'album del 2005 “Jagged Little Pill Acoustic” e il concerto “Live at Subterranea, London” del 28 settembre 1995.

Al lavoro sul nuovo album

Nel frattempo, Alanis Morissette è al lavoro su un nuovo album, il nono in studio, che dovrebbe uscire entro la fine del 2018. La cantautrice ha già presentato una traccia del disco, “Rest”, lo scorso ottobre, in occasione del concerto in ricordo di Chester Bennington, compianto leader dei Linkin Park.

Alanis Morissette oggi ha 43 anni ed è legata al rapper MC Souleye, padre dei suoi due bambini, Ever Imre, nato nel 2010, e Onyx Solace, nata nel 2016.