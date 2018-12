Alanis Morissette, cresce l'attesa per il concerto di Roma

Fervono i preparativi per il concerto di Alanis Morissette a Roma: l’artista di origini canadesi si esibirà nella capitale il 9 luglio, al Roma Summer Festival, nella prima delle tre tappe italiane del suo tour. Ad aprire lo show capitolino sarà Francesca Michielin.

Il tour

Il nuovo tour di Alanis Morissette ha avuto inizio il 2 marzo da Scotts Valley, in California, e terminerà il 29 settembre a Las Vegas. Sono tre le tappe italiane: oltre a quella del 9 luglio all’ Auditorium Parco della Musica, sono previsti concerti anche il 10 luglio a Pistoia, per il Pistoia Blues Festival e il 25 luglio all’ Ippodromo di San Siro per il Milano Summer Festival. In scaletta ci sono ovviamente le hit di maggior successo della Morissette, come "You learn", "You oughta know", "Hands clean" e "Ironic".

La carriera

Alanis Morissette ha conosciuto il successo mondiale nel 1995 con l’album "Jagged Little Pill". Da allora, la cantautrice canadese ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), e venduto oltre 60 milioni di dischi. La musicista è stata inoltre inserita nel 2015 nella Canadian Music Hall of Fame, e si dedica a numerosi progetti di beneficenza e ad organizzazioni umanitarie come Equality Now, Music Relief e UN Global Tolerance. Il suo ultimo lavoro, "Havoc and bright lights" è stato pubblicato nel 2012. Attualmente, Morrissette è impegnata nella registrazione del suo prossimo album, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.