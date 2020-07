Mimetismo estivo, 5 capi d’ispirazione per la bella stagione

Il look d’estate parla soprattutto d’atmosfera ed è proprio questa, a volte, ad ispirarci. Nell’articolo 5 capi che vi faranno “mimetizzare” con la bella stagione

L’estate, si sa, è un’esplosione di bellezza. Colori intensi e accessi, follie fashion e tanta voglia di stupire. Di più entusiasmante da esibire durante le vacanze oltre ai riflessi ambrati, così faticosamente guadagnati, ci sono i colori naturali dei paesaggi della bella stagione: la levata dal sole, il blu del mare, i tramonti dalle mille sfumature rosa e il nero della tempeste estive. E se fossero proprio questi paesaggi naturali dai colori unici ad ispirare i nostri outfit? Tutto è nato quando, al calar del sole, abbiamo immaginato mimetizzarsi alcuni dei look estivi più belli che riassumiamo qui.

Giallo sole

L’arancio e il giallo si fondono per dare vita ad un nuovo giorno. Due colori che d’estate rappresentano luce e positività: come l’abito indossato da Alice Campello, ora in dolce attesa, e il costume arancio indossato da Ilary Blasi.