Animals, il trailer del film Netflix con Ben Affleck

È uscito il trailer del film Animals, co-scritto (insieme a Connor O. McIntyre e a Billy Ray), diretto, interpretato e prodotto da Ben Affleck. Uscirà il 9 ottobre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il film Animals è il sesto da regista per Ben Affleck, che interpreta il politico Mark Kimball mentre affronta la difficile campagna elettorale come sindaco di Los Angeles e riceve una telefonata terribile, che gli annuncia il rapimento del figlio. Il protagonista e la moglie Abigail (Kerry Washington) devono allora capire come reagire, tra inganni e scelte che rischiano di rivelare segreti sepolti e di distruggere le loro vite.

Il cast include anche Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez e Adriana Paz.

Inizialmente Ben Affleck voleva assegnare il ruolo di protagonista all’ex moglie Jennifer Garner, ma un conflitto di impegni aveva impedito il perfezionamento dell’accordo. “Ho pensato: “Dio, Jen Garner sarebbe fantastica per questo ruolo”, aveva dichiarato alla rivista Entertainment Weekly. “Inoltre, ha il vantaggio aggiuntivo che entrambi vedremo di più i nostri figli, perché ci alterneremo una settimana sì e una no. Ho pensato: “Be’, possiamo coordinare i nostri impegni'”. Aveva aggiunto che, secondo lui, Garner potesse "portare qualcosa di interessante che non ha mai fatto, qualcosa che so che è in grado di fare, qualcosa che non credo abbia mai avuto l'opportunità di fare in un solo film". All’inizio, poi, Matt Damon avrebbe dovuto interpretare il protagonista Mark Kimball, ma altri impegni precedenti e l’uscita di un altro film dello stesso genere avevano infine impedito la sua partecipazione. "Purtroppo Matt stava girando un altro film minore, ovviamente, con L’Odissea ", aveva scherzato Affleck. "Ha scelto un regista minore, un film minore e un ruolo minore per la sua carriera, e penso che ne pagherà le conseguenze. Si pentirà di questa scelta”. Alla fine, per il primo caso, “ho parlato con Jen, e lei mi ha detto: “Non vogliamo farlo. Ti porteresti solo un peso”, mentre per il secondo caso, lo stesso regista aveva preso il posto del collega.

"Ho usato l’intelligenza artificiale per molte cose in quel film", ha rivelato Ben Affleck durante un Q&A per Bloomberg Screentime. "Sono un po' restio a specificare di cosa si tratta o anche solo a parlarne perché, nel mio settore, cerchiamo di alimentare l'illusione della realtà, giusto? È un po' come se andassi a uno spettacolo di magia e il mago entrasse in scena e dicesse: 'Prima di iniziare, voglio che sappiate che c'è un altro coniglio qui sotto. Questo è un “illusione”. Rovinerebbe tutto, no?”. Ha proseguito: “Sì, l'abbiamo usata. E in effetti, ho pensato che fosse un buon esempio perché è un film molto umano. Non è ambientato nello spazio, non ha effetti visivi, ma ci ha permesso in alcuni casi di procedere più velocemente, soprattutto in post-produzione, per fare cose che altrimenti non saremmo stati in grado di fare”. La pellicola arriva dopo che, nel marzo 2026, Netflix ha acquisito la sua azienda di intelligenza artificiale InterPositive per 587 milioni di dollari