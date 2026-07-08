Avatar Aang: The Last Airbender, il trailer del film d'animazione

Sono usciti il trailer e le prime immagini del film d’animazione Avatar Aang: The Last Airbender, che prosegue la storia della serie animata Avatar: La leggenda di Aang e che debutterà il 25 luglio 2026 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Inizialmente, la casa di produzione Paramount aveva previsto l’uscita nei cinema per il 9 ottobre 2026, ma nel dicembre 2025 aveva infine deciso di procedere con la distribuzione direttamente in streaming. L’intera pellicola era poi trapelata online nel mese di aprile, evento che ha probabilmente contribuito all’ulteriore scelta di anticiparne l’uscita. Nelle prossime settimane, il film sarà inoltre presentato al San Diego Comic-Con.

Nel trailer, il protagonista Aang si lamenta di essere rimasto l’ultimo dominatore dell’aria del mondo, nonostante tutti i successi ottenuti come Avatar. Scopre poi Tagah, un antico dominatore dell’aria che crede possa aiutarlo a far rivivere la loro cultura.

Come recita la sinossi ufficiale, “Avatar Aang, l’ultimo dominatore dell’aria al mondo, viene a conoscenza di un antico potere che potrebbe salvare la sua cultura dall’estinzione. Con l’aiuto dei suoi amici, intraprende una missione globale per trovarlo prima che cada nelle mani sbagliate e minacci di sconvolgere la pace per la quale hanno sacrificato tutto”.

Il cast include Eric Nam nel ruolo di Aang, Dave Bautista nel ruolo di Tagah, Jessica Matten nel ruolo di Katara, Román Zaragoza nel ruolo di Sokka, Steven Yeun nel ruolo di Zuko, Dionne Quan nel ruolo di Toph e altri ancora.

Basato sulla serie aniamata Avatar – La leggenda di Aang di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, che hanno scritto la storia della pellicola insieme a Tim Hendrick e a Kenneth Lin, il film d’animazione Avatar Aang: The Last Airbender vanta la sceneggiatura di Tim Hedrick e Christopher Yost, la regia di Lauren Montgomery, Steve Ahn e William Mata, e la produzione di Latifa Ouaou e Maryann Garger insieme a Bryan Konietzko e a Michael Dante DiMartino. La casa di produzione Avatar Studios, fondata nel 2021 come divisione di Nickelodeon Animation Studios, ha curato la produzione di questo progetto, il primo cinematografico o televisivo da lei prodotto, e sta inoltre preparando una nuova serie animata, Avatar: Seven Havens, che è ambientata dopo gli eventi de L’ultimo dominatore dell’aria e La leggenda di Korra e che debutterà nel 2027.

La serie animata Avatar: La leggenda di Aang è stata originariamente trasmessa su Nickelodeon tra il 2005 e il 2007. È considerata una delle migliori serie animate mai realizzate, tanto da aver ricevuto numerosi elogi per la trama, lo sviluppo dei personaggi e lo stile artistico. Gli episodi sono ambientati in un mondo immaginario ispirato all'Oriente, dove la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria). La trama segue le vicende del dodicenne Aang, Avatar cui spetta il compito di riappacificare le quattro nazioni, in guerra da un secolo, grazie alla sua abilità di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, e ai suoi amici Katara, Sokka e Toph, che lo accompagnano nelle sue avventure in giro per il mondo.