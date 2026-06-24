Il remake live-action dell’omonima serie animata torna su Netflix il 25 giugno con sette nuovi episodi. Aang, Katara e Sokka proseguono il loro viaggio, aprendo un capitolo più profondo e pericoloso della battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai
A due anni dallo straordinario debutto del primo capitolo, il 25 giugno Avatar - La leggenda di Aang torna con la seconda stagione su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il remake live-action della serie animata creata per Nickelodeon prosegue con sette nuovi episodi, in attesa della terza stagione che potrebbe arrivare nel 2027.
Di cosa parla la serie
La storia di Avatar - La leggenda di Aang è ambientata in un mondo distrutto dalla guerra e in cui alcune persone possono “dominare” un elemento fra acqua, terra, aria e fuoco. L’unico a poterli dominare tutti e quattro è l’Avatar, che mantiene l’equilibrio del mondo e della natura per portare la pace.
Come finiva la prima stagione
Nella prima stagione Aang, ultimo dominatore dell'aria vivente, diventa la reincarnazione dell'Avatar: il suo obiettivo è quello di impedire alla Nazione del Fuoco di conquistare il mondo. Intraprende quindi un viaggio insieme a Katara e Sokka, mentre viene inseguito da Zuko, principe ereditario in esilio della Nazione del Fuoco che vuole riabilitare il proprio nome catturando Aang. Il primo capitolo della serie si è concluso con l’epica battaglia che ha impedito alla Nazione del Fuoco di conquistare la Terra dell'Acqua del Nord, salvo poi scoprire che l’attacco era solo un diversivo del Signore del Fuoco Ozai per impossessarsi nel frattempo del Regno della Terra.
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La trama della seconda stagione
Nella seconda stagione - si legge sul sito ufficiale di Netflix - Aang e i suoi amici si avventurano più a fondo nel Regno della Terra, aprendo un capitolo più profondo e pericoloso nella loro battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai. Durante il loro viaggio, entrano nella misteriosa città di Ba Sing Se.
L’arrivo di Toph Beifong
La seconda stagione della serie introduce anche uno dei personaggi più amati del franchise: Toph Beifong, una maestra cieca di dominazione della terra interpretata da Miya Cech, scelta tra 6.000 aspiranti.
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Il cast della seconda stagione di Avatar - La leggenda di Aang
Oltre alla new entry Miya Cech nei panni di Toph Beifong, tornano Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh), Daniel Dae Kim (Il Signore del Fuoco Ozai), Momona Tamada (Ty Lee) e Thalia Tran (Mai). Fra i volti nuovi della seconda stagione ci sono:
- Chin Han (Mortal Kombat, Skyscraper) nel ruolo di Long Feng;
- Hoa Xuande (The Sympathizer, Top of the Lake: China Girl) nel ruolo del Professor Zei;
- Justin Chien (The Brothers Sun, The Great Leap) nel ruolo di King Kuei;
- Amanda Zhou (Spinning Out, The Handmaid’s Tale) nel ruolo di Joo Dee;
- Crystal Yu (Doctor Who, Good Omens) nel ruolo di Lady Beifong;
- Kelemete Misipeka (Sons of Thunder) nel ruolo di The Boulder;
- Lourdes Faberes (The Sandman, Operation Fortune: Ruse de Guerre) nel ruolo del Generale Sung;
- Rekha Sharma (Yellowjackets, Battlestar Galactica) nel ruolo di Amita;
- Terry Chen (Lucky Star, Jessica Jones, House of Cards) nel ruolo di Jeong Jeong;
- Dolly de Leon (Triangle of Sadness, Between the Temples, Ghostlight) nel ruolo di Lo e Li;
- Lily Gao (Blue Sun Palace, Twisted Metal, Slip) nel ruolo di Ursa;
- Madison Hu (The Brothers Sun, The Boogeyman) nel ruolo di Fei;
- Dichen Lachman (Severance, Jurassic World: Dominion, Kingdom of the Planet of the Apes) nel ruolo di Yangchen.
La terza stagione
Avatar - La leggenda di Aang è già stata rinnovata per una terza stagione che, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare per l’inizio o la metà del 2027 e le cui riprese sono già terminate. “Quando abbiamo iniziato a lavorare alla seconda stagione, abbiamo unito tre forze: integrità, speranza e gioia. Ed eccoci qui, quasi tre anni dopo, a concludere la produzione con un team di immenso talento e dedizione che ha incarnato e superato questi ideali - ha dichiarato qualche mese fa in esclusiva a Tudum la produttrice esecutiva e sceneggiatrice Christine Boylan - Sono eternamente grata di far parte di questo team importante, esilarante e ricco di azione che sta portando questa epica storia live-action nel mondo”.
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