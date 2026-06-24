Il remake live-action dell’omonima serie animata torna su Netflix il 25 giugno con sette nuovi episodi. Aang, Katara e Sokka proseguono il loro viaggio, aprendo un capitolo più profondo e pericoloso della battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai

Di cosa parla la serie

La storia di Avatar - La leggenda di Aang è ambientata in un mondo distrutto dalla guerra e in cui alcune persone possono “dominare” un elemento fra acqua, terra, aria e fuoco. L’unico a poterli dominare tutti e quattro è l’Avatar, che mantiene l’equilibrio del mondo e della natura per portare la pace.

Come finiva la prima stagione

Nella prima stagione Aang, ultimo dominatore dell'aria vivente, diventa la reincarnazione dell'Avatar: il suo obiettivo è quello di impedire alla Nazione del Fuoco di conquistare il mondo. Intraprende quindi un viaggio insieme a Katara e Sokka, mentre viene inseguito da Zuko, principe ereditario in esilio della Nazione del Fuoco che vuole riabilitare il proprio nome catturando Aang. Il primo capitolo della serie si è concluso con l’epica battaglia che ha impedito alla Nazione del Fuoco di conquistare la Terra dell'Acqua del Nord, salvo poi scoprire che l’attacco era solo un diversivo del Signore del Fuoco Ozai per impossessarsi nel frattempo del Regno della Terra.