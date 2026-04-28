Sky TG24 presenta in esclusiva il trailer di No Good Men, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Shahrbanoo Sadat, in arrivo nei cinema italiani dal 28 maggio con Be Water. Presentato come film d’apertura alla Berlinale 2026, il lungometraggio mescola commedia romantica e racconto politico per seguire le ultime ore dell’Afghanistan prima del ritorno dei talebani, dando voce a uno sguardo femminile potente, intimo e necessario

No Good Men, il trailer in esclusiva per Sky TG24

Sky TG24 presenta in esclusiva il trailer di No Good Men, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Shahrbanoo Sadat, una delle voci più originali e coraggiose del cinema contemporaneo. Il film arriverà nelle sale italiane dal 28 maggio distribuito da Be Water.

Una commedia romantica nel cuore della storia

Presentato come film d’apertura alla Berlinale 2026, No Good Men sorprende fin dal suo concept: una commedia romantica ambientata negli ultimi giorni dell’Afghanistan del 2021, poco prima del ritorno dei talebani.

Un’idea che potrebbe sembrare provocatoria, ma che diventa invece una scelta narrativa precisa: raccontare l’intimità, i sentimenti e le contraddizioni umane mentre la Storia incombe. Sadat costruisce così un film che attraversa generi e registri, mantenendo uno sguardo profondamente politico senza rinunciare alla leggerezza apparente della rom-com.

La trama: amore, lavoro e disillusione a Kabul

Al centro della storia c’è Naru, una cameraman trentenne che lavora in una stazione televisiva di Kabul e che si muove tra un matrimonio fallito e una realtà professionale sempre più instabile. Convinta che non esistano più uomini “buoni”, si ritrova a rimettere in discussione le proprie certezze quando incontra un collega con cui nasce un legame inatteso .

Il racconto si sviluppa così tra tensioni private e trasformazioni collettive, mentre il Paese si avvicina a un punto di non ritorno.

Un film necessario: la voce delle donne afghane

“Mi dicevano che non era appropriato finanziare una commedia romantica mentre le donne afghane combattevano contro i talebani. Ma io ero una di loro”, ha dichiarato la regista.

Una posizione chiara, che definisce l’anima del film: No Good Men non è solo una storia d’amore, ma anche una dichiarazione artistica e politica. Un’opera che rivendica il diritto alla complessità, al desiderio e alla narrazione personale, anche nei momenti più drammatici.

Produzione internazionale e sguardo autobiografico

Coproduzione tra Europa e Afghanistan, il film nasce da un percorso lungo e articolato, tra mercati di coproduzione e sviluppo internazionale, fino alla presentazione ufficiale alla Berlinale. La stessa Sadat interpreta la protagonista, rafforzando il carattere autobiografico e intimo del progetto .

Quando esce No Good Men al cinema

No Good Men arriverà nelle sale italiane dal 28 maggio, distribuito da Be Water. Un’uscita che si inserisce in un panorama sempre più attento alle cinematografie emergenti e alle voci femminili globali.