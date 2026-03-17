IGOR. L’eroe romantico del calcio, una clip esclusiva del documentario

Su Sky TG24 arriva la clip esclusiva di IGOR. L’eroe romantico del calcio, il documentario di Luca Dal Canto dedicato a Igor Protti. Un viaggio nel calcio degli anni ’90 tra bandiere, radioline e stadi pieni, con testimonianze di Giuseppe Signori, Walter Mazzarri e Giorgio Chiellini. Il film sarà distribuito al cinema da Piano B Distribuzioni con proiezioni speciali da fine marz

La clip esclusiva: un ritorno al calcio che sapeva emozionare

Certe immagini non invecchiano: sedimentano.

La clip esclusiva di IGOR. L’eroe romantico del calcio, disponibile su Sky TG24, non è solo un’anticipazione, ma un varco. Un passaggio segreto verso un’epoca in cui il calcio era racconto popolare, rito domenicale, identità collettiva.

Igor Protti, ultimo eroe romantico

Diretto da Luca Dal Canto e scritto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano, il documentario costruisce il ritratto di Igor Protti come figura quasi mitologica: non l’eroe perfetto, ma quello umano, ostinato, profondamente riconoscibile.

Riminese, attaccante di provincia, Protti è l’unico calciatore ad aver vinto quattro classifiche marcatori in tre categorie diverse:

Serie A (1995-96, con il Bari retrocesso)

Serie B (2002-2003)

Serie C (2000-2001, 2001-2002)

Ma il dato più sorprendente non è nei numeri: è nella traiettoria.

Ha scelto Livorno nel 1999 rinunciando a un ingaggio più ricco, preferendo l’appartenenza al successo. Un gesto oggi quasi rivoluzionario.

Il calcio prima degli algoritmi

Il film lavora su due piani: biografia e archeologia emotiva.

Da una parte la carriera di Protti, fino all’addio del 22 maggio 2005. Dall’altra, il ritratto di un’Italia pre-social, fatta di 90° Minuto, giornali sportivi, campagne acquisti seguite sotto l’ombrellone.

Un calcio viscerale, imperfetto, pieno di fango e di sogni.

Un calcio che oggi sembra quasi un genere cinematografico perduto.

Le voci di un’epoca

A ricostruire quel mondo ci sono protagonisti diretti e testimoni:

Giuseppe Signori, Fabio Galante, Sandro Tovalieri, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli, Giorgio Chiellini.

Accanto a loro, giornalisti e sociologi ampliano lo sguardo: perché Protti non è solo un giocatore, ma un fenomeno culturale. Un simbolo della provincia che resiste, che lotta, che si riconosce.

Produzione e uscita al cinema

IGOR. L’eroe romantico del calcio è prodotto dall’associazione culturale Bredenkeik, con Luca Dal Canto e Alberto Battocchi, e sarà distribuito da Piano B Distribuzioni.

L’uscita è prevista con una serie di proiezioni speciali nei cinema selezionati a partire da fine marzo.