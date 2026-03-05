Pif, il trailer del suo nuovo film …che Dio perdona a tutti

Fingersi credente per amore. E ritrovarsi con il Papa come complice. Pif torna al cinema il 2 aprile con una commeda su fede, dolci e bugie a fin di bene

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, torna dietro la macchina da presa con un nuovo film che mescola commedia, sentimenti e una riflessione ironica sulla fede. Si intitola …che Dio perdona a tutti e arriverà nelle sale italiane il 2 aprile, in coincidenza con le festività pasquali, distribuito da PiperFilm. Il trailer ufficiale è stato pubblicato nelle ultime ore.

La storia

Protagonista è Arturo, un agente immobiliare trentacinquenne il cui obiettivo principale nella vita è non cambiare nulla. Gli bastano le partite di calcetto con gli amici e, soprattutto, la sua grande passione per i dolci (in particolare quelli alla ricotta). Il suo preferito è lo sciù, che compra nella migliore pasticceria di Palermo. Ed è proprio lì che entra in scena Flora, la figlia del proprietario: sveglia, intraprendente e profondamente cattolica. Flora è perfetta: bella, divertente, gentile, brillante. Tra loro nasce un amore immediato e travolgente. C'è però un ostacolo: Flora è una cattolica fervente, mentre Arturo ha smesso di credere da bambino. Pur di non perdere la donna della sua vita, sceglie di fingersi credente e intraprende un percorso sentimentale e spirituale che lo porterà a confrontarsi con la fede e con la verità. Ad accompagnarlo in questa avventura un complice del tutto inatteso: il Papa.

Il trailer e Papa Francesco

Il trailer si apre con immagini d'archivio che risalgono al momento in cui Pif ebbe l'opportunità di incontrare Papa Francesco in Vaticano, in occasione di un'udienza speciale, anticipandogli che "per colpa sua" stava scrivendo proprio il romanzo da cui è tratto il film. Un incipit che dà subito il tono alla pellicola: irriverente ma mai irrispettosa, capace di giocare con temi grandi senza mai perdere la leggerezza.

Dal romanzo al cinema

Il film è tratto dall'omonimo romanzo pubblicato da Feltrinelli che - in occasione dell'uscita nelle sale - tornerà in libreria il 31 marzo in una nuova edizione della collana Stelle. Con questa storia Pif costruisce una commedia leggera ma non superficiale, che gioca con i temi della religione, dell'amore e della coerenza personale. Il punto di partenza è semplice e paradossale: cosa succederebbe se qualcuno provasse davvero a mettere in pratica, alla lettera, gli insegnamenti del Vangelo nella vita di tutti i giorni?

Il cast e la produzione

Nel cast, insieme a Pif nei panni di Arturo, troviamo Giusy Buscemi nel ruolo di Flora, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti e l'amichevole partecipazione di Domenico Centamore. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Michele Astori e Pierfrancesco Diliberto. Per Pif - già autore di La mafia uccide solo d'estate e In guerra per amore - si tratta di un ritorno al cinema particolarmente atteso. Un film pensato per Pasqua, che parla di amore, di bugie a fin di bene e di quel percorso tortuoso che, a volte, porta a diventare persone migliori di quanto si credesse di poter essere.