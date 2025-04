L’ultimo spettacolo arriverà nei cinema italiani dal 7 al 9 aprile. Nell'attesa in testa all'articolo potete trovare una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24. Il film è prodotto da LAV, grazie al contributo dei soci e dei sostenitori, ed è l’opera prima di Andrea Morabito, giornalista e regista LAV che ha saputo raccontare in 74 minuti la storia della più grande liberazione di animali da un circo. Ancora oggi si stima che sianocirca 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli e addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti. Da anni è prevista l’approvazione di un decreto attuativo che vieti l’uso degli animali in questi spettacoli, come avviene già in molti altri paesi europei, approvazione che è stata numerose volte rimandata e che deve essere approvato entro il prossimo 18 agosto pena la decadenza della Legge-delega sullo spettacolo. L’ultimo spettacolo pone l’attenzione su questo tema importante ed è una storia di liberazione animale, la storia del più grande sequestro di animali da un circo in Italia e racconta come 20 animali siano stati salvati dal Circo Martin in Sardegna, grazie alla tenacia dei volontari e degli attivisti della LAV di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta del processo. L’ultimo spettacolo può quasi considerarsi un legal drama, perché narra del processo per maltrattamento di animali, durato dieci anni, che ha portato ad un risultato mai raggiunto prima: la condanna in via definitiva in Cassazione per Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del Circo Martin. Un traguardo raggiunto anche grazie ad un pool di avvocate determinate a non fare alcun passo indietro di fronte alle intimidazioni e alle lungaggini del processo. La loro tenacia ha contribuito a portare in salvo gli animali del Circo Martin e ad una sentenza che ha fatto giurisprudenza nel diritto animale. Il docufilm di Morabito, attraverso la vicenda accaduta nel 2014, rivolge lo sguardo anche all’attuale situazione dei circhi in Italia. "Stando al sondaggio DOXA, già nel 2023 il 76% dei cittadini italiani si era detto contrario al circo che usa ancora gli animali chiediamo agli italiani di supportarci nella nostra campagna e firmare la petizione – dichiara Gianluca Felicetti Presidente LAV - I dati parlano chiaro: la maggior parte degli italiani sono concordi sul fatto che gli spettacoli di intrattenimento pubblico con gli animali non abbiano più senso di esistere, fanno solo soffrire gli animali e non hanno alcun valore educativo.Cosa stiamo aspettando quindi? Chiediamo al Ministro della Cultura Giuli di portare a Palazzo Chigi, senza ulteriori rinvii o ritardi, lo schema di Decreto legislativo di attuazione della Legge delega sullo spettacolo che prevede lo stop all’utilizzo degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti come già deciso da tanti altri Paesi, con il dovuto aiuto al settore per la riconversione e senza alcuna perdita di posti di lavoro”.

La trama

È il 2010 ed il circo Martin arriva in Sardegna e Roberto Corona, volontario della LAV di Cagliari, rimane scioccato da come gli animali vengono trattati ed esibiti negli spettacoli: insieme ad altri attivisti decide di infiltrarsi nel circo e filmare tutto. Le immagini di Roberto raccontano una sofferenza che non può essere ignorata e Ursula Carnevale dell’Ufficio Legale della LAV, prende in carico il caso. Bisogna fare giustizia bisogna denunciare chi ha commesso quei maltrattamenti. Ursula coinvolge avvocati, esperti, veterinari ed etologi per dimostrare che quello che ha potuto filmare Roberto non è solo una questione etica ma è anche una questione giuridica. Roberto Bennati, Direttore Generale della LAV firma la denuncia dando vita ad un processo che durerà dieci anni e che vedrà coinvolti i due titolari