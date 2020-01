Una storia nella storia. O meglio nelle due storie. Sono in arrivo due nuove storie originali ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi che riportano nelle nostre case I Delitti del BarLume . Saranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva suSky Cinema Uno , disponibili anche on demand su Sky e NOW TV I Delitti del BarLume: lo speciale

Questo è un dei triangoli più strani e incomprensibili della storia del cinema. Potrebbe essere definita una storia nella storia. O meglio nelle due storie visto che sono in arrivo due nuove storie originali ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi (editi da Sellerio) che riportano nelle nostre case I Delitti del BarLume. Saranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV: si intitolano rispettivamente Donne con le palle e Ritorno a Pineta. I protagonisti sono tre: Filippo Timi, Enrica Guidi e Stefano Fresi. Ma a Pineta sono Massimo, la Tizi e Beppe. Tra i primi due gli sguardi, e non solo, sono sempre stati calienti. Pare che dove passassero loro la sabbia diventasse vulcanica. Anche le loro litigate avevano un qualcosa di erotico, di conturbante. La Tizi che serve le granite è come Ursula Andress che esce dal mare nella celeberrima sequenza di 007 Licenza di Uccidere.



Ma eccoci alle due nuove storie. Visto che per un po' Massimo a Pineta non si è fatto vedere la Tizi ha cominciato a sentire moltiplicati gli occhi su di sé. E passi per quelli dei "Bimbi" burloni ma la accarezzavano a distanza anche sguardi con ambizioni più bellicose. Tra i più audaci si segnalano quelli di Beppe che dopo qualche scena di indifferenza la Tizi pare non disprezzare. Ed è evidente che lui, il prosperoso signor Battaglia comincia a sperare. Finché alla stazione di Pineta non (ri)appare il bel Viviani e allora le carte si mescolano, come sui tavoli del bar. Le certezze si affievoliscono, i dubbi si rafforzano, i pettegolezzi si rincorrono, le passioni si accendono...chi tra Massimo e Beppe dovrà ammainare i sogni? Oppure ci sarà un colpo di scena che porterà ad altri equilibri? Lo scopriremo il 13 e il 20 gennaio.