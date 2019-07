Aaron Paul: le foto più belle dell'attore su Instagram

Aaron Paul è per tutti Jesse Pinkman di “Breaking Bad”, ruolo che ha interpretato dal 2008 al 2013, ma l’attore ha interpretato una cinquantina di personaggi, sia in televisione che al cinema. Proprio in questi giorni è infatti nelle sale con “Welcome Home” di George Ratliff, come protagonista accanto a Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio. Nel film, Aaron Paul interpreta Bryan, che insieme a sua moglie Cassie prende in affitto per un mese un casolare extra-lusso in Umbria. La coppia è in crisi e conta di superare il momento difficile trascorrendo del tempo nel Bel Paese. A complicare la già difficile situazione arriva però Federico, vicino di casa dall’aspetto inquietante, che ha il volto del nostro Riccardo Scamarcio.

Aaron Paul ha un profilo Instagram abbastanza attivo, seguito da circa 3 milioni e mezzo di persone. Sull’account, l’attore condivide con i suoi follower sia momenti professionali che attimi di vita privata. Paul è sposato dal 2013 con la regista Lauren Corinne Parsekian, conosciuta al Coachella Music Festival, in California. La cerimonia di matrimonio è stata celebrata a Malibù, in un parco di divertimenti. Nel febbraio del 2018 è nata la loro prima figlia Story Annabelle, protagonista di molti degli scatti dell’attore sul social.

Precedentemente, Aaron Paul era stato fidanzato con con l'attrice Samaire Armstrong, conosciuta sul set di un episodio di “X-Files”, e con Jessica Lowndes, attrice e cantautrice canadese.

Nel novembre del 2018, è stata confermata la notizia secondo cui dovrebbe essere realizzato un film dalla serie “Breaking Bad” e Aaron Paul dovrebbe tornare a vestire i panni di Jesse Pinkman. Intanto, l’attore prosegue con l’attività di doppiatore: sua la voce originale di Todd Chavez nella serie animata “BoJack Horseman”.