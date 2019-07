Spiderman Far From Home: le foto del film

Arriva nelle sale italiane il 10 luglio, “Spider-Man far from home”, ventitreesimo film del Marvel Cinematic Universe

La quarta fase Marvel comincia con “Spider-Man far from home”, in uscita nei cinema italiani mercoledì 10 luglio. Primo film dopo le vicende di “Avengers: Endgame” e seguito della pellicola del 2017 “Spiderman: Homecoming”.

Il giovane Uomo Ragno torna a scuola e con i compagni va in gita in Europa: Venezia, Londra, Berlino e Praga. Nick Fury e Maria Hill seguono le tappe del viaggio e aggregano Spider-Man perché si batta contro gli Elementali, in una serie di scontri in cui sarà aiutato da Mysterio.

Diretto da Jon Watts, il film ha un cast che definire spettacolare è dir poco. Tom Holland veste nuovamente i panni di Peter Parker/Spider-Man, Nick Fury è Samuel L. Jackson, presenza iconica dei film del Marvel Cinematic Universe, mentre Maria Hill è interpretata da Cobie Smulders. Zendaya è Michelle “MJ” Jones, una compagna di classe di Peter, mentre Marisa Tomei è ancora una volta la zia May Parker. La new entry più incredibile è però quella di Mysterio, storico nemico di Spider-Man nei fumetti ma grande alleato nella trasposizione cinematografica. A dare il volto all’enigmatico personaggio uno degli attori più premiati e apprezzati della sua generazione: Jake Gyllenhaal. Per la prima volta nel cast di un film del Marvel Cinematic Universe, Gyllenhaal è cresciuto in una famiglia di attori e registi (anche la sorella Maggie ha intrapreso con grande successo la carriera di attrice).

Nel cast di “Spider-Man far from home” per la prima volta ci sarà anche l'attore transgender Zach Barack, nei panni di un compagno di classe di Peter Parker.

Per pubblicizzare il film, la Marvel Comics ha pubblicato due albi a fumetto di complemento della storia, usciti in Italia nel giugno 2019.