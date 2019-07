Violante Placido: le foto più belle dell'attrice

Nata a Roma nel 1976, Violante Placido (ma tutti la chiamano Viola) è diventata famosa fin da bambina per essere la figlia di Michele Placido, attore e regista, e Simonetta Stefanelli, attrice. Ha esordito al cinema proprio con il padre Michele nel film “Quei bravi ragazzi” di Claudio Camarca, ma oggi è riuscita a staccarsi dall’appellativo di “figlia di” e si è ritagliata un suo specifico ruolo all’interno del panorama cinematografico italiano e internazionale.

La prima candidatura ai Nastri d’argento come miglior attrice arriva nel 2003 con “L’anima gemella” di Sergio Rubini. Ne riceverà altre due: una nel 2004 per “Ora o mai più” di Lucio Pellegrini e una nel 2013 ma per la migliore canzone originale (Hey Sister) per “Cose cattive” di Simone Gandolfo. Tra gli altri riconoscimenti ottenuti finora, una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista per “Che ne sarà di noi” e una al Globo d’oro 2007 per “La cena per farli conoscere” di Pupi Avati. Nel corso della sua carriera ha anche preso parte a diverse produzioni televisive, tra cui la miniserie “Guerra e pace” e “Moana”, in cui ha interpretato il discusso ruolo di Moana Pozzi. L’attrice è al cinema dal 4 luglio con “Restiamo amici” di Antonello Grimaldi, in cui recita accanto a Michele Riondino e Alessandro Roja.

Oltre al cinema, Violante Placido ha anche un’altra grande passione: la musica. Come cantante, ha debuttato nel 2006 con lo pseudonimo di Viola, con l’album “Don’t be shy...”. Il secondo album “Sheepwolf” è del 2013. Violante è anche autrice dei testi e delle musiche delle sue canzoni, scritte esclusivamente in inglese.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice e cantautrice vive dal 2011 con il regista Massimiliano D'Epiro, da cui nel 2013 ha avuto un figlio, Vasco. In passato,Violante Placido ha anche posato senza veli per l’edizione italiana di Playboy.