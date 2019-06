Noomi Rapace: le foto più belle dell'attrice

Nata a Hudiksvall il 28 dicembre 1979 da Nina Norén, , attrice svedese, e dal cantante di flamenco spagnolo Rogelio Durán, Noomi Rapace ha vissuto l’infanzia in Islanda col patrigno. L’attrice all’anagrafe fa Norén ma ha mantenuto il cognome del marito Ola Rapace, con cui è stata sposata dal 2001 al 2011. Da questo matrimonio, nel 2003 è nato un figlio, Lev.

Bambina prodigio, Noomi recita nel suo primo film all’età di sette anni e a quindici decide di seguire le orme della madre e iscriversi a una scuola di teatro. All’inizio si divide tra il palcoscenico e la partecipazione ad alcune serie televisive, diventando piuttosto famosa in Scandinavia.

Il successo internazionale arriva con il personaggio di Lisbeth Salander nel film “Uomini che odiano le donne”, tratto dall’omonimo romanzo di Stieg Larsson. Noomi Rapace veste i panni dell’imprevedibile hacker informatica anche negli altri due film tratti dai bestseller di Larsson: “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta”. Per prepararsi al ruolo di Lisbeth, l’attrice ha seguito una dieta molto drastica e ha preso lezioni di kick boxing. La fatica è stata premiata perché è stata nominata ai BAFTA Awards e agli European Film Awards come miglior attrice.

In seguito al successo internazionale, le si aprono le porte di Hollywood e prende parte a film come “Byond” e “Prometheus”, entrambi firmati da Ridley Scott, in “Sherlock Holmes - Gioco di ombre” di Guy Ritchie. Noomi Rapace non disdegna neanche film d’autore come “Passion” di Brian De Palma e “Dead Man Down - Il sapore della vendetta” di Niels Arden Oplev.

L’attrice è nelle sale italiane dal 20 giugno con “Rapina a Stoccolma” di Robert Budreau, in cui recita accanto a Ethan Hawke e Mark Strong. La commedia si ispira a un evento accaduto nel 1973 e che ha dato origine alla Sindrome di Stoccolma.