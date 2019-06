X-Men: Dark Phoenix: le foto del film

L'ultimo capitolo della nuova narrazione dei ragazzi di Charles Xavier è "X-Men: Dark Phoenix". Diretto da Simon Kinberg, la pellicola arriva nelle sale dal 6 giugno. La celebre saga fumettistica Marvel ha tra i protagonisti Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hault, Sophie Turner e Jessica Chastain.

Grazie ai duri allenamenti, il gruppo è guidato sempre da professor X nel tentativo di sfruttare i loro poteri per rendere il mondo un posto sicuro. Spingersi sempre oltre però può condurre i protagonisti a correre dei rischi eccessivi, come accaduto a Jean Grey. La giovane viene in qualche modo plasmata dai poteri psichici e prendono così possesso della sua mente. Diventa così la temuta Fenice Nera e decide di allontanarsi dagli X-Men, che provano in qualche modo a contenerla. Si ritrova così a essere preda di un alieno mutaforma, che tenta di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. La incita a rendersi indipendente, a liberare il proprio potere, imponendosi come donna più potente al mondo, contro una società di uomini che intende dirle cosa essere. La convince dunque ad assumere l’identità di Fenice.

Da anni il pubblico attendeva una storia interamente dedicata a questa saga. Nel 2003, in X-Men 2, gli autori lasciano ipotizzare che i poteri sfruttati da Jean derivino proprio dalla Fenice. Nel 2006 in "Conflitto finale", è possibile vedere il personaggio presentare una doppia personalità, mentre in "X-Men: Apocalisse" del 2016 la nuova Jean Grey viene spinta da Xavier a liberare tutto il proprio potenziale. Attorno a lei si scatena così un’aura potentissima, i cui contorni richiamano quelli della Fenice. "X-Men: Dark Phoenix" è quindi la resa dei conti dopo anni di attesa. Un film che vede Sophie Turner coinvolta in prima persona nella sceneggiatura. L'attrice è sempre stata grande appassionata degli X-Men ha voluto offrire un'interpretazione personale al personaggio.