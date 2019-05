Keanu Reeves: le foto più belle dell'attore

Nato a Beirut nel 1964, Keanu Reeves è uno degli attori più stimati di Hollywood, non solo per le sue doti interpretative, ma anche per la professionalità e l’umiltà con cui si approccia al lavoro. Diventato famoso soprattutto per il ruolo di Neo nella saga di Matrix e per la trilogia di John Wick, l’attore ha avuto un’infanzia difficile, dovuta al trasferimento in Canada dopo la separazione dei genitori e alle difficoltà riscontrate nello studio a causa della dislessia.

Considerato anche uno degli attori più sexy del cinema, non tutti sanno che Keanu Reeves è anche una persona che fa molta beneficenza, nonostante faccia di tutto per non pubblicizzarlo. Il grande successo e la fama non l’hanno mai cambiato e l’attore è solito devolvere ad associazioni benefiche gran parte dei cachet milionari che riceve per i suoi film. Tra le pellicole di maggior successo, oltre alla saga di Matrix, ricordiamo “Belli e dannati”, “Dracula”, “Il profumo del mosto selvatico”, “Speed”, “Point Break” e “L’avvocato del diavolo”.

Il successo al cinema spesso non corrisponde ad altrettanto successo nella vita privata. Keanu Reeves ha dovuto affrontare dei grandi dolori: primo su tutti la perdita della figlioletta Ava, morta subito dopo la nascita a causa di una malformazione cardiaca congenita. La piccola era nata dalla relazione con l’attrice Jennifer Syme, da cui Keanu si separa dopo poco. La stessa Jennifer è poi scomparsa nel 2001 in seguito a un incidente stradale, dopo essere stata a una festa data da Marilyn Manson. In aggiunta a questi drammi, Kim, sorella minore di Keanu, si ammala di leucemia e per un periodo si trasferisce ad Anacapri in una villa comprata per lei dal fratello. Successivamente, la donna è poi tornata a vivere in Canada. Attualmente, l’attore non ha una compagna ufficiale al suo fianco, anche perché ha sempre cercato di tenere separata la vita privata da quella mondana.