Judi Dench: le foto più belle dell'attrice

Considerata una leggenda vivente, Judi Dench è una delle più grandi attrici inglesi mai esistite. Interprete eccelsa sia in teatro che al cinema, ha collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti internazionali. Un Oscar nel 1999 per il ruolo della regina Elisabetta I in “Shakespeare in love” e altre 6 candidature (“La mia regina” (1997), “Chocolat” (2000), “Iris - Un amore vero” (2001), “Lady Henderson presenta” (2005), “Diario di uno scandalo” (2006), e “Philomena” (2013). Tra gli altri premi, 11 Premi BAFTA, 8 Olivier Awards, 2 Screen Actors Guild Awards, 2 Golden Globe e un Tony Award.

Dopo una carriera iniziata a teatro con la Royal Shakespeare Company, Judi Dench ricopre il suo primo ruolo importante nel 1986 in “Camera con vista” di James Ivory. A oggi, l’attrice ha interpretato oltre 50 film per il grande schermo e una trentina di film per la tv, ottenendo sempre il plauso della critica e i favori del pubblico. Judi Dench è attualmente al cinema con “Red Joan” di Trevor Nunn. Nel film, è Joan Stanley, una scienziata in pensione che vive in un sobborgo di Londra e che viene improvvisamente arrestata e accusata di alto tradimento nei confronti della Corona. Nel corso dell’interrogatorio a cui viene sottoposta, la donna comincerà a raccontare la sua vita. A interpretare Joan da giovane, Sophie Cookson.

Tra le curiosità che riguardano l’attrice, una riguarda il suo primo (e finora unico) tatuaggio: la scritta CARPE DIEM sul polso destro, incisa all’età di 81 anni e regalo della figlia Finty. Judi Dench è stata sposata con Michael Williams dal 1971 fino alla scomparsa dell’attore, avvenuta nel 2001. Al fianco dell’attrice, dal 2010, c’è David Mills, ambientalista, con cui Judi condivide l’amore per le piante e per la natura.