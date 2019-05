Charlize Theron: le foto più belle dell'attrice

43 anni, un Oscar come miglior attrice protagonista e una carriera costellata di successi: Charlize Theron è una delle protagoniste del cinema internazionale più apprezzate. Un’infanzia difficile trascorsa in Sudafrica e poi la carriera da modella che l’ha portata a girare il mondo e a fermarsi per un breve periodo in Italia. Qui diventa immediatamente famosa per la pubblicità di un noto liquore, grazie alle sue forme che non passano inosservate. Trasferitasi a Hollywood, debutta al cinema nel 1995 con una piccola parte nel film “Grano rosso sangue 3” ma è il film “L’avvocato del diavolo” che la fa conoscere al grande pubblico. Da allora, Charlize Theron ha recitato in oltre 40 film, dimostrando di non essere solo molto bella ma anche molto brava. Con la sua interpretazione di Aileen Wuornos nel film “Monster”, per cui si è imbruttita ingrassando 12 chili, si è aggiudicata l’Oscar e il Golden Globe come miglior attrice protagonista. L’ultimo film interpretato da Charlize Theron è “Long Shot”, di Jonathan Levine, in cui l’attrice recita accanto a Seth Rogen.

Per quanto riguarda la vita privata, Charlize ha avuto diverse storie d’amore, vere o presunte. Dal 2002 al 2010 è stata legata all’attore Stuart Townsend, conosciuta sul set del film “24 ore”. Successivamente, l’attrice è stata legata a Stephen Jenkins, cantante del gruppo Third Eye Blind. Ha fatto molto parlare anche la relazione con Sean Penn, durata dal 2013 al 2014. Inoltre, alla bella attrice sudafricana sono stati attribuiti flirt con Keanu Reeves e Ryan Reynolds. Nel 2018, invece, Charlize Theron ha avuto una storia con Alexander Skarsgard. Dopo aver dichiarato di essere felicemente single, l’attrice ha da poco confessato di uscire con una persona ma di non essere innamorata.

Charlize Theron è madre di due bambini: Jackson Theron adottato nel 2012 e August, bimba afro-americana adottata nel 2015. Jackson, 9 anni, ha manifestato fin da piccolo l’esigenza di sentirsi una bambina e l’attrice ha dichiarato di lasciarlo libero di esprimersi come vuole.