Tom Cruise: le foto più belle dell'attore

Attore, produttore, regista: nel corso della sua lunga carriera, Tom Cruise ha recitato in più di 40 film, diventando una delle star più pagate di Hollywood. Nato il 3 luglio 1962, è figlio di un ingegnere elettronico e di un’insegnante di educazione fisica. Dopo aver frequentato un seminario francescano fino all’età di 14 anni, Tom decide che vuole diventare un attore. La sua prima parte al cinema arriva con un piccolo ruolo in “Amore senza fine” di Franco Zeffirelli, che però gli consente di partecipare ad altre produzioni, con parti sempre più importanti. Tra queste, “Taps - Squilli di rivolta” e “I ragazzi della 56a strada” di Francis Ford Coppola. Con “Risky Business - Fuori i vecchi… i figli ballano” del 1983 ottiene la notorietà col suo primo ruolo da protagonista ma è “Top Gun” di Ridley Scott che lo fa diventare una star. In breve tempo inanella un successo dietro l’altro e diventa l’attore più famoso del periodo: “Il colore dei soldi”, “Rain Man - L’uomo della pioggia” e “Nato il quattro luglio” lo consacrano definitivamente. Anche negli anni Novanta il successo è in continua crescita, con film come “Mission: Impossible”, “Codice d’onore”, “Il socio”, “Eyes wide shut”, “Vanilla sky”, “Minority report”. Tom Cruise ha ricevuto tre candidature ai Premi Oscar: la prima nel 1990 per “Nato il quattro luglio”, la seconda nel 1997 per “Jerry Maguire” e la terza nel 2000 per “Magnolia”, senza però mai vincere la statuetta.

Nella vita privata, l’attore è stato sposato tre volte: la prima nel 1987 con l’attrice Mimi Rogers, da cui divorzia nel 1990. Molto probabilmente, la Rogers lo ha avvicinato a Scientology, il credo religioso a cui Cruise aderisce da allora. Il secondo matrimonio è stato quello con Nicole Kidman, conosciuta sul set di “Giorni di tuono” e durato dal 1990 al 2001. Terza moglie di Tom Cruise è stata Katie Holmes, i due si sono sposati nel 2006 e nello stesso anno è nata Suri, unica figlia naturale dell’attore. Sia il matrimonio con la Kidman che quello con la Holmes sembrano essere terminati a causa del credo religioso dell’attore.