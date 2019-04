Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali: le foto più belle della coppia

Per il loro matrimonio, avvenuto il 24 novembre 2015, Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno voluto solo pochi invitati. La cerimonia si è svolta a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza ed era presente, tra gli altri, il padre della sposa Aldo Vitali, giornalista e direttore di Sorrisi e Canzoni. Nonostante la differenza di età (Accorsi è del 1971 mentre Bianca è del 1991), la coppia è insieme dal 2013 e nel 2017 hanno coronato il loro amore con la nascita di Lorenzo. Per la giovane modella e attrice milanese si tratta del primo figlio, mentre l’attore bolognese ha già altri due figli, nati dalla relazione con l’attrice e modella francese Laetitia Casta, a cui è stato legato dal 2003 al 2013.

L’incontro tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali è avvenuto sul set di “1992”, la serie Sky su Tangentopoli nata da un’idea dello stesso attore, dove entrambi hanno recitato. Da quel momento, i due non si sono più lasciati e, nonostante le iniziali ritrosie dovute alla differenza di età, Accorsi ha capitolato e ha dovuto arrendersi di fronte all’evidenza del sentimento. In un’intervista al Corriere della sera, l’attore ha dichiarato: «Abbiamo smesso di pensarci perché tutto andava bene e avveniva in modo molto naturale. Ho avuto la fortuna di incontrare una donna che è sì molto giovane ma ha una sua maturità sorprendente. Mi piace che Bianca abbia il suo sguardo sulle cose che inevitabilmente è quello di una giovane donna di 27 anni». Per entrambi è il primo matrimonio, nessuna donna era riuscita, finora, a mettere l’anello al dito al bell’attore bolognese.

Stefano Accorsi è attualmente al cinema con “Il campione”, diretto da Leonardo D’Agostini. Nella pellicola, l’attore è Valerio Fioretti, un professore di liceo che deve dare lezioni private a un giovane calciatore di successo, interpretato da Andrea Carpenzano. L’esperienza sarà formativa per entrambi.