Oscar 2020, la cerimonia in gif

La notte più magica dell'anno è già passata ma vogliamo ripercorre gli Oscar 2020 attraverso le GIF più "significative" che raccontano alcuni momenti della cerimonia tenutasi lo scorso 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles.

Gli Oscar 2020 vedono il trionfo del film Parasite di Bong Joon-ho. Miglior film, miglior film internazionale, miglior sceneggiatura e miglior regia. Non era mai successo nella storia degli Oscar. È il primo film non in lingua inglese a vincere nella più importante categoria tra quelle dell’Academy. Grande stupore anche per il regista di Bong Joon-ho che durante la cerimonia si è alzato, inaspettatamente, ben 4 volte per ritirare i premi ed ogni volta è totale sorpresa.

Prima volta anche perche quest’anno ha finalmente vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista grazie alla sua performance inAlla serata di assegnazione degli Oscar 2020si esibisce nel suo successo(tratto del film "8 Mile" del 2002) e le reazioni in platea sono talmente diverse l'una dall'altra da diventare virali. Chi resta interdetto come Idina Menzel (voce originale di Elsa di "Frozen") e chi rischia di addormentarsi, come dimostra il regista Martin Scorsese.L'anno degli effetti speciali è senza dubbio questo. Il film premiato agli Oscar,, passerà alla storia come il primo film d'autore che sembra un videogioco sparatutto. "Quel videogioco sparatutto" che dal 2017 - cento anni esatti dopo la vicenda narrata nel film - ha conquistato il mondo. Ad assegnare i premivestiti da gatti, proprio come nel film flop di questa stagione. Ecco la reazione diAltra performance canora a non convincere è quella on stage di Kristen Wiig e Maya Rudolph a giudicare dall'espressione di. In molti però hanno giurato che la giovane cantante stesse reagendo al fatto di vedersi inquadrata sul monitor.Senza dubbio l’unica a manifestare la sua felicità agliè stata. L’attrice, visibilmente sopra le righe non ha mai smesso di saltare e ridere fin dal red carpet. Ad ogni nomination e proclamazione Sandra esplode in un improvviso e teatrale salto di gioia, mentre il resto della platea probabilmente già dormiva.