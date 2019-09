Eleonora Pedron e Fabio Troiano hanno scelto Venezia e la 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica per confermare le voci che circolavano da qualche tempo sulla loro presunta storia d’amore. Ieri, 5 settembre, hanno sfilato insieme sul red carpet del film Gloria Mundi, presentandosi al mondo intero come nuova coppia. Una cornice importante e d’eccezione per la prima uscita pubblica da fidanzati.

Eleonora Pedron: l’imbarazzo del bacio

L’ex miss Italia si è presentata indossando uno splendido abito lungo rosa a pois dorati, capelli raccolti e pendenti luminosi che le mettevano in risalto il suo bellissimo viso, mentre Troiano ha preferito uno smoking nero e camicia bianca. Durante la sfilata davanti alle decine di obiettivi rivolti verso di loro l’ex moglie di Max Biaggi e l’attore hanno passeggiato tenendosi teneramente per mano e tra abbracci e sguardi complici si sono lasciati andare a un lunghissimo bacio a stampo immortalato dai fotografi che non aspettavano altro. La Pedron, però, è sembrata quasi imbarazzata, tanto da rimanere, in un primo momento, quasi immobile.

Fabio ed Eleonora: le prime foto

Il 21 agosto sono state diffuse alcune immagini che ritraevano i due insieme nella bellissima isola di Pantelleria durante una breve fuga d’amore. Fabio ed Eleonora hanno iniziato a frequentarsi da pochi mesi, dopo la rottura di Troiano con la fidanzata storica Anny Centis e della Pedron con la Iena televisiva Nicolò De Vitiis. I due si frequenterebbero da qualche mese ma sembrano già molto innamorati. La neo coppia ha deciso di vivere alla luce del sole la love story, calcando il tappeto rosso della kermesse veneta mano nella mano e offrendo ai fotografi anche il primo bacio in pubblico.

Venezia 2019: le altre coppie

Venezia 2019: baci da red...passion!

Il tappeto rosso dalla Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare tantissime coppie. Alcune già collaudate come: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fidanzati ormai da due anni; la bellissima Laysla De Oliveira, protagonista del film in concorso A Guest of Honour, e Jonathan Keltz; Zazie Beetz e David Rysdahl; altre più recenti come Andrea Iannone e Giulia De Lellis e, appunto, Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Se, però, il pilota della MotoGP e la seguitissima fashion blogger non hanno fatto altro che scambiarsi effusioni dal loro arrivo al Lido fino al red carpet la conduttrice televisiva e l’attore sono rimasti un po’ più composti e sulle loro.