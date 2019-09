Mostra del Cinema di Venezia: il programma e gli ospiti di oggi 3 settembre

Continua il viaggio nel mondo della settima arte. Scopriamo insieme il programma di martedì 3 settembre della 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia .

Martedì 3 settembre: i film in programma

Anteprime, pellicole attese e lavori in grado di spaccare la critica, scopriamo insieme il programma di oggi delle proiezioni aperte al pubblico, stando a quanto comunicato dal sito ufficiale della manifestazione:

Orario: 9:00

Film: “ENSAYO DE UN CRIMEN (ESTASI DI UN DELITTO)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 9:00

Film: “EFFETTO DOMINO”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 13:15

Film: “RIALTO”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “KALINA KRASNAYA (VIBURNO ROSSO)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 14:15

Film: “BLANCO EN BLANCO”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Film: “LA MUERTE DE UN BURÓCRATA”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Film: “45 SECONDS OF LAUGHTER”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 15:15

Film: “CHOLA”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “BEYOND THE BEACH – THE HELL AND THE HOPE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Film: “THE PAINTED BIRD”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Film: “FULCI FOR FAKE”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Film: “WAY OF A GAUCHO (IL GRANDE GAUCHO)”

Luogo: Sala Casinò

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Film: “METRI SHESHO NIM”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:45

Film: “THE KING”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:45

Film: “I DIARI DI ANGELA - NOI DUE CINEASTI. CAPITOLO SECONDO.”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 20:15

Film: “OM DET OÄNDLIGA”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:30

Film: “OM DET OÄNDLIGA”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:00

Film: “IL VARCO”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Film: “BABENCO - ALGUÉM TEM QUE OUVIR O CORAÇÃO E DIZER: PAROU”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 22:15

Film: “GUEST OF HONOR”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:15

Film: “GUEST OF HONOR”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto



Martedì 3 settembre: gli ospiti attesi

Nei giorni scorsi alcuni dei più grandi nomi della settima arte mondiale hanno incanto fotografi e pubblico, vediamo adesso quali star sono attese oggi sul celebre red carpet di Venezia:

Terry Gilliam

Luke Wilson

Achille Lauro

Sabrina Impacciatore



Martedì 3 settembre: gli eventi in programma

Concludiamo il programma scoprendo gli eventi più attesi per martedì 3 settembre 2019:

Ore 11.00, Italian Pavillon dell’Hotel Excelsior

Premio Bianchi a Vincenzo Mollica

Ore 14.30, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti ANICA incontra Focus Japan. VPB Market Screening “Focus on Japan”



Ore 16.00, Campari Lounge

Incontro con Ferzan Ozpetk e Kasia Smutniak

Ore 17.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti ANICA incontra Focus Japan. VPB Market Screening “Focus on Japan”