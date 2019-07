Giffoni Film Festival: ecco il programma

Dal 19 al 27 luglio Sky come Media Partner è presente al Giffoni Film Festival, non solo attraverso i canali Sky Cinema , i contenuti dedicati, il racconto giornalistico, le interviste e le attività di 100x100Cinema. Continua a leggere e scopri gli appuntamenti da non perdere

101 opere (15 italiane), 6.200 giurati provenienti da 50 paesi del mondo, 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 film tra maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori e rappresentanti delle istituzioni. Sono alcuni dei numeri della 49esima edizione del "Giffoni Film Festival", che si terrà a Giffoni tra il 19 e il 27 luglio prossimi e che quest’anno racconterà il tema dell’Aria.

Le anteprime

Tra le anteprime, attesissima quella del 24 luglio, con la proiezione del nuovo film Disney diretto da Jon Favreau Il re leone; e poi, ancora, lo spin-off della serie cult Men in black: International", in programma il 19 luglio, e Batman: Hush, in programma il prossimo 26 luglio.

Gli ospiti

Tra gli ospiti attesi, l'attore statunitense Woody Harrelson, protagonista di pellicole come "Assassini nati", "Proposta indecente" e "Non e' un paese per vecchi". E ancora, Charlie Heaton e Natalia Dyer, tra i protagonisti della serie Netflix "Stranger Things"; Elle Fanning, tra le protagoniste dell'ultima pellicola di Woody Allen "A Rainy day in New York"; Evan Peters, conosciuto per i suoi ruoli nella serie "American Horror Story". E poi, Ludovica Nasti e Elisa del Del Genio, le due giovanissime attrici de "L'amica geniale".

Sky Italia è Media Partner

Sky Italia è media partner dell’edizione 2019 di Giffoni Film Festival e seguirà gli sviluppi del festival con 100X100Cinema, la rubrica quotidiana in onda ogni sera alle 21 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Per un'intera settimana, dal 22 al 26 luglio, lo studio di 100X100Cinema si trasferisce nella capitale del cinema per ragazzi. Da qui ogni giorno Francesco Castelnuovo aggiornerà il pubblico sui fatti e gli avvenimenti a Giffoni Experience, con interviste ai protagonisti della manifestazione. Non mancheranno neanche i Piccoli Cinemaniaci che recensiranno le anteprime più gustose della kermesse. Infine il 29 luglio, a festival appena concluso, 100X100Cinema racconterà il best of di Giffoni Experience 2019 con un servizio speciale e le interviste più interessanti raccolte nei dieci giorni di Giffoni.

Le anteprime targate Sky

Tra gli eventi organizzati da Sky a Giffoni l’anteprima del film Alla fine ci sei tu di Peter Hutchings con Asa Butterfield e Maisie Williams (in arrivo a settembre in esclusiva su Sky Cinema) e la Masterclass Io, Leonardo, alla scoperta degli effetti speciali del film dove interverranno Jesus Garces Lambert, il regista di Io, Leonardo, il nuovo film d’arte Sky in uscita nella sale italiane il prossimo 26 settembre, insieme al produttore esecutivo per Sky Dimitri Cioffi, il supervisor della post produzione Valentina Corti e gli art director, per Sky Vincenzo Cilurzo e per Galactus Giuseppe Squillaci (candidato ai David di Donatello per il film “Michelangelo – Infinito”).

La programmazione di Sky Cinema dedicata al Giffoni Film Festival

L’impegno di Sky si completa con il ciclo Family Film Festival – Il meglio del Giffoni in onda ogni sabato di luglio in prima serata su Sky Cinema Family con una selezione di film premiati e presentati nelle precedenti edizioni: Avventura nello spazio, The spectacular now, The Bachelors – Un nuovo inizio e I ragazzi di Timpelbach. I titoli sono disponibili anche on demand nella collezione dedicata.

